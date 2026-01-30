Multi от Минфин
30 января 2026, 16:45

МХП реструктуризирует долги: инвесторы согласились на выкуп облигаций на $330 млн

Один из крупнейших агропромышленных холдингов Украины, компания МХП, успешно реализует план по рефинансированию своей задолженности. В рамках раннего этапа выкупа еврооблигаций с погашением в 2026 году компания получила заявки от инвесторов на сумму 330,8 млн долларов, что составляет более 60% от общего объема выпуска. Об этом говорится в сообщении компании на Лондонской фондовой бирже, передает «Интерфакс-Украина».

Один из крупнейших агропромышленных холдингов Украины, компания МХП, успешно реализует план по рефинансированию своей задолженности.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Детали соглашения и сроки

Общий объем выпуска облигаций, которые необходимо погасить в апреле 2026 года, составляет 550 млн долларов. Инвесторы, владеющие этими ценными бумагами на сумму 330,786 млн долларов (60,01%), согласились продать их эмитенту досрочно.

Рассчитаться с этими владельцами МХП планирует уже 4 февраля. Деньги для этой операции компания привлекла благодаря успешному размещению новых евробондов с погашением в 2029 году на сумму 450 млн долларов.

Те инвесторы, которые еще не подали заявки, имеют время до конца дня 12 февраля (по нью-йоркскому времени). Полное погашение всех еврооблигаций-2026, которые останутся в обращении, запланировано на 18 февраля. Организатором (лид-менеджером) этого процесса выступает инвестиционный банк JP Morgan.

Цена денег: сколько стоит долг

Компания выкупает старые долги по номинальной стоимости (100% от суммы долга). Стоит отметить, что старые облигации-2026 имели доходность 6,95% годовых. Новые же бумаги, которые МХП выпустила для рефинансирования и которые нужно будет погасить в 2029 году, обойдутся компании дороже — ставка по ним составляет 10,5% годовых.

  • Стоимость облигаций-2026 выросла до 97,81% от номинала.
  • Новые облигации-2029 торгуются даже выше номинала — на уровне 102,2%.

Финансовое положение агрогиганта

МХП остается крупнейшим производителем курятины в Украине и экспортирует продукцию в более чем 80 стран мира. Земельный банк компании составляет 360 тыс. гектаров.

Финансовые результаты холдинга за 9 месяцев 2025 года демонстрируют рост:

  • Выручка увеличилась на 16% — до 2,635 млрд долларов.
  • Чистая прибыль выросла на 52,5% — до 215 млн долларов.
Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
zephyr
zephyr
30 января 2026, 17:17
#
Курощуп опять готовит вывод бабла за бугор. Интересно, это будет очередная курофабрика, или виноградник во Франции? Можно было бы ещё дотаций под это дело получить, как при Пэпе Синем.
