МХП реструктуризирует долги: инвесторы согласились на выкуп облигаций на $330 млн

Один из крупнейших агропромышленных холдингов Украины, компания МХП, успешно реализует план по рефинансированию своей задолженности. В рамках раннего этапа выкупа еврооблигаций с погашением в 2026 году компания получила заявки от инвесторов на сумму 330,8 млн долларов , что составляет более 60% от общего объема выпуска. Об этом говорится в сообщении компании на Лондонской фондовой бирже, передает «Интерфакс-Украина».

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Детали соглашения и сроки

Общий объем выпуска облигаций, которые необходимо погасить в апреле 2026 года, составляет 550 млн долларов. Инвесторы, владеющие этими ценными бумагами на сумму 330,786 млн долларов (60,01%), согласились продать их эмитенту досрочно.

Рассчитаться с этими владельцами МХП планирует уже 4 февраля. Деньги для этой операции компания привлекла благодаря успешному размещению новых евробондов с погашением в 2029 году на сумму 450 млн долларов.

Те инвесторы, которые еще не подали заявки, имеют время до конца дня 12 февраля (по нью-йоркскому времени). Полное погашение всех еврооблигаций-2026, которые останутся в обращении, запланировано на 18 февраля. Организатором (лид-менеджером) этого процесса выступает инвестиционный банк JP Morgan.

Цена денег: сколько стоит долг

Компания выкупает старые долги по номинальной стоимости (100% от суммы долга). Стоит отметить, что старые облигации-2026 имели доходность 6,95% годовых. Новые же бумаги, которые МХП выпустила для рефинансирования и которые нужно будет погасить в 2029 году, обойдутся компании дороже — ставка по ним составляет 10,5% годовых.

Стоимость облигаций-2026 выросла до 97,81% от номинала.

Новые облигации-2029 торгуются даже выше номинала — на уровне 102,2%.

Финансовое положение агрогиганта

МХП остается крупнейшим производителем курятины в Украине и экспортирует продукцию в более чем 80 стран мира. Земельный банк компании составляет 360 тыс. гектаров.

Финансовые результаты холдинга за 9 месяцев 2025 года демонстрируют рост: