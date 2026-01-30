16 % рынка XAUT у Bybit: как токенизированное золото бьет исторические максимумы

Bybit , вторая по торговому объему криптовалютная биржа в мире, объявила, что стала централизованной биржей № 1 по спотовой торговле Tether Gold (XAUT) . Согласно данным CoinGecko , на нее приходится примерно 15,75% общего торгового объема XAUT на централизованных площадках.

Рост активности по XAUT совпал с достижением токеном новых исторических максимумов около $5500 — это близко к прорыву спотовой цены на золото выше $5000. Цены на золото выросли на фоне усиления макроэкономической неопределенности, устойчивых рисков инфляции, геополитической напряженности и продолжающихся закупок золота центральными банками. Эти факторы укрепили роль золота как глобального инструмента хеджирования и средства сохранения стоимости.

«В 2025 году спотовая цена на золото выросла более чем на 64% — это самый большой годовой прирост с 1979 года, — отмечает Хан Тан, главный рыночный аналитик Bybit Learn. — Пока макроэкономическая обстановка остается благоприятной, а центральные банки и инвесторы в ETF продолжают закупки, золото, вероятно, без труда достигнет новых исторических максимумов в 2026 году».

По мере роста интереса к токенам, обеспеченным золотом, Bybit стала основной площадкой для обеспечения ликвидности и определения цены XAUT. Торговая активность остается высокой в выходные дни и в периоды, когда традиционные рынки сырьевых товаров закрыты. Глубина ликвидности биржи сделала ее центральным хабом для трейдеров, которые хотят получить или скорректировать доступ к золоту в реальном времени — независимо от традиционных рыночных часов.

Торговый объем XAUT на Bybit отражает более широкий сдвиг в том, как участники рынка подходят к текущему бычьему циклу. Всё больше трейдеров обращаются к токенизированным реальным активам (RWA), таким как токены, обеспеченные золотом, чтобы сбалансировать волатильность в портфелях цифровых активов, но при этом сохранить скорость, доступность и глобальный охват криптовалютных рынков.

«Возрождение золота отражается в блокчейне через XAUT, и трейдеры выбирают Bybit в качестве основной площадки для торговли, — уверена Эмили Бао, руководитель спотового направления Bybit. — Мы сосредоточились на создании максимальной ликвидности и наиболее надежного доступа к рынку, обеспечивая эффективное исполнение сделок, поскольку токенизированное золото становится ключевым макроактивом на криптовалютных рынках».

Широкий набор продуктов Bybit позволяет трейдерам извлекать выгоду из динамики XAUT с помощью различных стратегий. Платформа предлагает спотовую торговлю, маржинальную торговлю с плечом до 10x и торговлю деривативами с плечом до 50x. Трейдеры могут вносить XAUT через несколько блокчейнов, включая Solana, Ethereum, Mantle, Monad и TON. Биржа также поддерживает автоматизированные стратегии, такие как DCA (усреднение долларовой стоимости) / регулярные покупки и Grid-боты, а также инструменты для ончейн-торговли и фарминга доходности. Это предоставляет пользователям гибкие возможности для участия в росте цен на золото.

Поскольку рынок токенизированного золота продолжает расширяться, Bybit остается приверженной обеспечению высокой ликвидности, доступа к торговле 24/7 и рыночной инфраструктуры институционального уровня. Это укрепляет ее позиции как ведущей централизованной биржи для торговли XAUT в ходе текущего бычьего ралли, обусловленного ростом цен на золото.

О Bybit

Bybit — вторая крупнейшая в мире криптовалютная биржа по торговому объему с глобальным сообществом из более чем 80 миллионов пользователей. Bybit была основана в 2018 году, и с тех пор биржа меняет взгляд на открытость в децентрализованном мире, а также создает более простую, открытую и равную экосистему для всех. Bybit поддерживает стратегическое партнерство с ведущими Web3-протоколами, чтобы обеспечить надежную инфраструктуру и стимулировать ончейн-инновации. Bybit известна своими безопасными кастодиальными услугами, разнообразными маркетплейсами, интуитивно понятным пользовательским интерфейсом и передовыми инструментами блокчейна. Это позволяет преодолевать разрыв между TradFi и DeFi, и помогать разработчикам, авторам и энтузиастам раскрывать весь потенциал Web3. Откройте будущее децентрализованных финансов на Bybit.com.