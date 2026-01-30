Криптобиржа Bybit трансформируется в необанк

Вторая по объему торгов криптовалютная биржа в мире Bybit объявила о масштабной трансформации в 2026 году, позиционируя себя как «новую финансовую платформу». Компания планирует выйти за пределы обычной криптобиржи и создать глобальную финансовую экосистему, которая объединит криптовалюты, традиционные рынки и реальные финансовые услуги. Об этом сообщила пресс-служба Bybit.

Миссия: финансовые услуги для 1,4 миллиарда человек

Центральной частью стратегии компании стала долгосрочная миссия — предоставить доступ к современным финансовым услугам 1,4 миллиарда человек в мире, которые не имеют полноценного банковского обслуживания. Миллионы людей до сих пор лишены надежного доступа к банковским услугам из-за географического положения, ограничений инфраструктуры или жестких финансовых систем.

Ключевой частью инициативы станет MyBank — новый банковский сервис Bybit, запуск которого запланирован на февраль 2026 года. MyBank будет предоставлять выделенные счета, которые упрощают крупные фиатные транзакции (ввод и вывод средств) и одновременно позволяют осуществлять ежедневные финансовые операции через границы в рамках регуляторных требований.

Сервис разработан для решения реальных проблем пользователей из развивающихся стран: медленные переводы, ограниченный доступ, высокие комиссии и ограниченный выбор продуктов. Интегрируя криптовалютную ликвидность с банковскими системами, MyBank обеспечивает более быстрое и экономичное использование капитала для частных лиц и бизнеса с качеством обслуживания банковского уровня.