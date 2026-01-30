Регулятор обновил «черный список» инвестиционных проектов: две новые компании под подозрением

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) расширила перечень сомнительных финансовых инициатив, которые несут потенциальную угрозу для средств украинцев. В список ненадежных платформ добавлены еще два названия. Об этом сообщает пресс-служба НКЦБФР 30 января.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Кто попал в список

В ходе мониторинга рынка регулятор выявил признаки мошенничества или нарушения законодательства в деятельности следующих проектов:

«BRAVIA TRADE»;

«IronMarkets».

Комиссия предупреждает, что инвестирование через эти веб-сайты сопряжено с высоким риском потери средств, поскольку эти структуры не имеют соответствующих разрешений на работу в Украине.

Масштабы проблемы

На данный момент база данных сомнительных инвестиционных проектов, которую ведет НКЦБФР, насчитывает уже 460 компаний. Это платформы, которые работают в «серой» зоне, часто имитируя деятельность международных брокеров или инвестиционных фондов.

Регулятор призывает граждан перед вложением денег проверять компании на официальном сайте НКЦБФР в разделе «Защита прав инвесторов». Если же вы уже наткнулись на подозрительное предложение или стали жертвой мошенников, ведомство просит сообщать об этом на электронную почту: info@nssmc.gov.ua.