Apple установила исторический рекорд: продажи iPhone принесли компании $85 млрд за квартал

Технологический гигант Apple обнародовал финансовый отчет, который подтвердил очередной триумф компании из Купертино. Квартал, завершившийся 27 декабря 2025 года, стал самым успешным в истории для продаж смартфонов iPhone: они сгенерировали рекордную выручку в размере 85,27 миллиарда долларов . Об этом сообщает Engadget 30 января.

Феноменальный спрос на смартфоны

Хотя Apple уже длительное время не раскрывает точное количество проданных устройств, финансовые показатели свидетельствуют об огромных объемах реализации. Даже учитывая, что цена многих моделей последнего поколения превышает 1000 долларов, потребители продолжают массово выбирать продукцию компании.

Генеральный директор Apple Тим Кук во время конференц-звонка не скрывал удовлетворения результатами:

«Спрос на iPhone был просто ошеломляющим. Это самая сильная линейка iPhone, которую мы когда-либо имели, и, безусловно, самая популярная».

Рекордные доходы от сервисов

Успех Apple не ограничивается только «железом». Сектор услуг также продемонстрировал лучшие показатели за все время существования компании. Выручка этого подразделения выросла на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысила отметку в 30 миллиардов долларов.

Общий доход компании за квартал также достиг исторического максимума, составив почти 143,76 миллиарда долларов.