Доллар укрепляется на фоне вероятного назначения «ястреба» Кевина Ворша главой ФРС

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

30 января 2026, 13:22 Читати українською

Доллар укрепляется на фоне вероятного назначения «ястреба» Кевина Ворша главой ФРС

Американский доллар пошел в рост, а государственные облигации США (Treasuries) упали в цене на фоне новостей о том, что президент Дональд Трамп определился с кандидатурой нового главы Федеральной резервной системы (ФРС). Ожидается, что эту ключевую для мировой экономики должность займет Кевин Уорш, которого рынки воспринимают как сторонника жесткой монетарной политики. Об этом сообщает Bloomberg 30 января.

Американский доллар пошел в рост, а государственные облигации США (Treasuries) упали в цене на фоне новостей о том, что президент Дональд Трамп определился с кандидатурой нового главы Федеральной резервной системы (ФРС).

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Рынок реагирует на «ястреба»

Информация о выборе Трампа мгновенно повлияла на финансовые рынки. Индекс доллара Bloomberg поднялся на 0,3%, укрепившись относительно всех основных мировых валют. В то же время рынок долговых обязательств США просел, что привело к росту доходности 30-летних облигаций на пять базисных пунктов (когда цена облигаций падает, их доходность растет).

Инвесторы воспринимают Воршу как «ястреба» — экономиста, который ставит в приоритет борьбу с инфляцией, даже если это вредит экономическому росту.

Конец неопределенности

Слухи о назначении положили конец многомесячной интриге вокруг того, кто заменит Джерома Пауэлла, чей срок истекает в мае. Кевин Ворш, который работал в Совете руководителей ФРС с 2006 по 2011 год, был одним из четырех финалистов в списке Трампа. В четверг он посетил Белый дом, а президент намекнул, что объявит свое решение в пятницу.

Рынки прогнозов (Polymarket) оценивают шансы Ворша в более чем 90%. Это стало разочарованием для тех инвесторов, которые ставили на Рика Ридера из BlackRock — кандидата, которого считали более «мягким» и склонным к снижению ставок.

Фактор независимости и баланс ФРС

Кевин Уорш известен своим критическим отношением к раздуванию баланса центробанка (выкуп активов для поддержки экономики). Это вызывает вопрос, как он будет управлять текущим портфелем ФРС объемом 6,6 триллиона долларов — продолжит ли поддерживать ликвидность или начнет ее изымать.

Несмотря на то, что недавно Ворш публично поддержал призывы Трампа к снижению стоимости кредитов, аналитики считают его кандидатуру сигналом стабильности.

«Ворш воспринимается как надежная фигура, уважающая независимость ФРС — это должно помочь избежать торговли на обесценивание доллара», — отметила Эвелин Гомес-Лихти, стратег Mizuho International.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают Bely, Kharakternyk и 12 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами