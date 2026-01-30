Доллар укрепляется на фоне вероятного назначения «ястреба» Кевина Ворша главой ФРС

Американский доллар пошел в рост, а государственные облигации США (Treasuries) упали в цене на фоне новостей о том, что президент Дональд Трамп определился с кандидатурой нового главы Федеральной резервной системы (ФРС). Ожидается, что эту ключевую для мировой экономики должность займет Кевин Уорш, которого рынки воспринимают как сторонника жесткой монетарной политики. Об этом сообщает Bloomberg 30 января.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Рынок реагирует на «ястреба»

Информация о выборе Трампа мгновенно повлияла на финансовые рынки. Индекс доллара Bloomberg поднялся на 0,3%, укрепившись относительно всех основных мировых валют. В то же время рынок долговых обязательств США просел, что привело к росту доходности 30-летних облигаций на пять базисных пунктов (когда цена облигаций падает, их доходность растет).

Инвесторы воспринимают Воршу как «ястреба» — экономиста, который ставит в приоритет борьбу с инфляцией, даже если это вредит экономическому росту.

Конец неопределенности

Слухи о назначении положили конец многомесячной интриге вокруг того, кто заменит Джерома Пауэлла, чей срок истекает в мае. Кевин Ворш, который работал в Совете руководителей ФРС с 2006 по 2011 год, был одним из четырех финалистов в списке Трампа. В четверг он посетил Белый дом, а президент намекнул, что объявит свое решение в пятницу.

Рынки прогнозов (Polymarket) оценивают шансы Ворша в более чем 90%. Это стало разочарованием для тех инвесторов, которые ставили на Рика Ридера из BlackRock — кандидата, которого считали более «мягким» и склонным к снижению ставок.

Фактор независимости и баланс ФРС

Кевин Уорш известен своим критическим отношением к раздуванию баланса центробанка (выкуп активов для поддержки экономики). Это вызывает вопрос, как он будет управлять текущим портфелем ФРС объемом 6,6 триллиона долларов — продолжит ли поддерживать ликвидность или начнет ее изымать.

Несмотря на то, что недавно Ворш публично поддержал призывы Трампа к снижению стоимости кредитов, аналитики считают его кандидатуру сигналом стабильности.

«Ворш воспринимается как надежная фигура, уважающая независимость ФРС — это должно помочь избежать торговли на обесценивание доллара», — отметила Эвелин Гомес-Лихти, стратег Mizuho International.