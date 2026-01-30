Multi от Минфин
30 января 2026, 12:33

ЕС готовит 20-й пакет санкций: под прицелом «теневой флот» и энергетика РФ

Европейский Союз планирует ввести новый, уже двадцатый по счету, пакет санкций против России. Его принятие хотят приурочить к символической дате — 24 февраля, когда исполнится четыре года с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Об этом заявила высокий представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас, сообщает Kyiv Independent 30 января.

Европейский Союз планирует ввести новый, уже двадцатый по счету, пакет санкций против России.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Символическая дата и сложные переговоры

Во время пресс-конференции 29 января Кая Каллас подтвердила намерения Брюсселя утвердить новые ограничения именно к годовщине великой войны.

«Мы стремимся выйти с этим (пакетом санкций) 24 февраля», — отметила дипломат.

В то же время она подчеркнула, что окончательное соглашение между странами-членами ЕС еще не достигнуто. Дискуссии продолжаются, поскольку разные государства выдвигают свои предложения. Среди ключевых идей, которые сейчас обсуждаются — полный запрет на предоставление морских услуг для РФ, а также дополнительные ограничения в отношении российского энергетического сектора и торговли удобрениями.

Удар по морской логистике

Особое внимание в новом пакете уделено борьбе с обходом нефтяных санкций. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро призвал к полному запрету морских услуг для судов, перевозящих российское сырье. Главная цель этого шага — остановить работу так называемого «теневого флота» нефтяных танкеров, которые Россия использует для экспорта энергоносителей в обход ценовых ограничений («ценового потолка»).

Предыдущий пакет санкций, принятый 23 октября прошлого года, уже нанес удар по этой схеме, наложив ограничения на 118 судов «теневого флота». Тогда же под санкции попали российские банки, криптоплатформы и сети, которые помогали Москве обходить запреты.

Требования Киева

Украина настаивает на максимальном усилении давления. Президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что Киев будет предлагать включить в 20-й пакет тех, кто до сих пор зарабатывает на российской энергетике.

«Это коснется российских юридических и физических лиц, которые все еще получают прибыль от энергетических ресурсов», — подчеркнул Зеленский.

Кроме того, украинская сторона требует глобальной реакции на похищение украинских детей и блокирование любых схем, позволяющих России поддерживать военное производство. «Это жизненно необходимо», — добавил Президент.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 6 незарегистрированных посетителей.
