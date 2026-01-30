Минюст открывает цифровую регистрацию брака на День влюбленных

Министерство юстиции Украины объявило о специальном режиме работы сервиса онлайн-регистрации браков 14 февраля. Несмотря на то, что в этом году День святого Валентина приходится на субботу — традиционно нерабочий день для цифровых офисов регистрации актов гражданского состояния (ДРАГС), — ведомство решило сделать исключение для желающих пожениться дистанционно. Об этом сообщает пресс-служба Минюста 30 января.

300 слотов для онлайн-церемонии

В праздничную субботу все цифровые офисы будут работать в штатном режиме. Для пар, желающих заключить брак именно в этот день с помощью видеосвязи, открыто более 300 мест для бронирования.

Алгоритм подачи заявки через государственное приложение «Дія» остается неизменным:

авторизоваться в приложении;

выбрать желаемую дату и время;

подать заявление и получить подтверждение.

В то же время в министерстве уточнили, что обычные отделы ГРАГС (офлайн) 14 февраля также будут работать по обычному графику, принимая пары лично.

Приоритет для военных

Отдельные условия предусмотрены для военнослужащих. Через специализированное приложение «Армия+» защитники и защитницы имеют возможность воспользоваться приоритетной регистрацией. Этот сервис позволяет забронировать дату и время проведения церемонии по ускоренной процедуре.