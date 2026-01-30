OpenAI готовится к выходу на биржу в конце года: цель — оценка в $830 млрд

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

30 января 2026, 11:22 Читати українською

OpenAI готовится к выходу на биржу в конце года: цель — оценка в $830 млрд

Компания OpenAI, разработчик популярного чат-бота ChatGPT, начала активную подготовку к первичному публичному размещению акций (IPO), которое запланировано на четвертый квартал 2026 года. Стартап уже ведет неофициальные переговоры с банками Уолл-стрит и стремится привлечь более 100 миллиардов долларов в предварительном раунде финансирования, что может повысить оценку компании до рекордных 830 миллиардов долларов. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Компания OpenAI, разработчик популярного чат-бота ChatGPT, начала активную подготовку к первичному публичному размещению акций (IPO), которое запланировано на четвертый квартал 2026 года.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Битва за инвестора: OpenAI против Anthropic

Главный конкурент создателей ChatGPT — компания Anthropic — также рассматривает возможность выхода на биржу до конца этого года. Руководство OpenAI выражает опасения, что бывшие сотрудники, основавшие Anthropic, могут их опередить.

Продажи Anthropic стремительно растут, в значительной степени благодаря популярности их нового инструмента для программирования «Claude Code». Стартап также находится в процессе привлечения финансирования, которое, вероятно, превысит первоначальную цель в 10 миллиардов долларов. По прогнозам, Anthropic может стать безубыточным уже в 2028 году — на два года раньше, чем это ожидается от OpenAI.

Кадровые изменения и финансовые гиганты

Для подготовки к IPO OpenAI усиливает свою финансовую команду. Компания наняла нового главного бухгалтера Аджмера Дейла и финансового директора Синтию Гейлор, которая будет отвечать за связи с инвесторами.

Параллельно продолжаются переговоры с крупнейшими мировыми инвесторами:

  • SoftBank обсуждает инвестицию в размере около 30 миллиардов долларов.
  • Amazon ведет переговоры о вложении до 50 миллиардов долларов. Переговоры лично возглавляет генеральный директор техногиганта Энди Джасси.

Сэм Альтман, генеральный директор OpenAI, признает, что выход на публичный рынок — это вынужденный шаг.

«В восторге ли я от того, чтобы быть генеральным директором публичной компании? 0%. Рад ли я, что OpenAI станет публичной компанией? В определенном смысле да, а в определенном смысле, я думаю, это будет очень раздражать», — заявил Альтман.

Ожидается, что после IPO Альтман делегирует часть полномочий Фиджи Симо, бывшей руководительнице Instacart, которая сейчас руководит продуктовыми командами OpenAI.

Вызовы на пути к бирже

Несмотря на амбициозные планы, компания сталкивается с серьезными трудностями:

  • Судебные иски: Илон Маск требует от компании до 134 миллиардов долларов возмещения убытков.
  • Конкуренция с Google: Давление на потребительский бизнес заставило OpenAI объявить многонедельный режим «красного кода» для срочного улучшения качества ChatGPT.
  • Расходы: Компания теряет миллиарды долларов ежегодно на разработку новых моделей и поддержку существующих продуктов. Инвесторы обеспокоены тем, как стартап будет финансировать закупку чипов и инфраструктуры в будущем.

Инвестируйте в образование — это лучший старт. Выбирайте обучение на InvestMarket от «Минфин»

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает Bely и 3 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами