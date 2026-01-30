OpenAI готовится к выходу на биржу в конце года: цель — оценка в $830 млрд

Компания OpenAI, разработчик популярного чат-бота ChatGPT, начала активную подготовку к первичному публичному размещению акций (IPO), которое запланировано на четвертый квартал 2026 года. Стартап уже ведет неофициальные переговоры с банками Уолл-стрит и стремится привлечь более 100 миллиардов долларов в предварительном раунде финансирования, что может повысить оценку компании до рекордных 830 миллиардов долларов. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Битва за инвестора: OpenAI против Anthropic

Главный конкурент создателей ChatGPT — компания Anthropic — также рассматривает возможность выхода на биржу до конца этого года. Руководство OpenAI выражает опасения, что бывшие сотрудники, основавшие Anthropic, могут их опередить.

Продажи Anthropic стремительно растут, в значительной степени благодаря популярности их нового инструмента для программирования «Claude Code». Стартап также находится в процессе привлечения финансирования, которое, вероятно, превысит первоначальную цель в 10 миллиардов долларов. По прогнозам, Anthropic может стать безубыточным уже в 2028 году — на два года раньше, чем это ожидается от OpenAI.

Кадровые изменения и финансовые гиганты

Для подготовки к IPO OpenAI усиливает свою финансовую команду. Компания наняла нового главного бухгалтера Аджмера Дейла и финансового директора Синтию Гейлор, которая будет отвечать за связи с инвесторами.

Параллельно продолжаются переговоры с крупнейшими мировыми инвесторами:

SoftBank обсуждает инвестицию в размере около 30 миллиардов долларов.

Amazon ведет переговоры о вложении до 50 миллиардов долларов. Переговоры лично возглавляет генеральный директор техногиганта Энди Джасси.

Сэм Альтман, генеральный директор OpenAI, признает, что выход на публичный рынок — это вынужденный шаг.

«В восторге ли я от того, чтобы быть генеральным директором публичной компании? 0%. Рад ли я, что OpenAI станет публичной компанией? В определенном смысле да, а в определенном смысле, я думаю, это будет очень раздражать», — заявил Альтман.

Ожидается, что после IPO Альтман делегирует часть полномочий Фиджи Симо, бывшей руководительнице Instacart, которая сейчас руководит продуктовыми командами OpenAI.

Вызовы на пути к бирже

Несмотря на амбициозные планы, компания сталкивается с серьезными трудностями: