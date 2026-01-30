Трамп объявил «нефтяную блокаду» Кубы: США угрожают пошлинами всем странам-поставщикам

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

30 января 2026, 10:55 Читати українською

Трамп объявил «нефтяную блокаду» Кубы: США угрожают пошлинами всем странам-поставщикам

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении жестких санкционных мер против любых государств, поставляющих нефть на Кубу. Белый дом объявил национальное чрезвычайное положение, обвинив Гавану в сотрудничестве с геополитическими врагами Америки и поддержке терроризма. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении жестких санкционных мер против любых государств, поставляющих нефть на Кубу.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Механизм наказания: нефть в обмен на пошлины

Новый указ создает механизм вторичных санкций, который фактически ставит ультиматум торговым партнерам США. Согласно документу, Вашингтон готов ввести дополнительные пошлины на импорт товаров из любой страны, которая прямо или косвенно продает нефть или нефтепродукты Кубе.

Процедура будет выглядеть так:

  • Министерство торговли США отслеживает и фиксирует факт поставки топлива на остров.
  • Госсекретарь совместно с другими ведомствами определяет размер штрафных пошлин для товаров страны-нарушителя.
  • Президент утверждает окончательное решение.

Меры вступают в силу уже с 30 января 2026 года.

Аргументы Вашингтона: шпионаж и терроризм

В тексте указа Дональд Трамп называет действия кубинского правительства «чрезвычайной угрозой» для национальной безопасности США. Основные обвинения включают:

  • Сотрудничество с разведками вражеских стран: Куба размещает на своей территории крупнейший зарубежный центр радиоэлектронной разведки России и углубляет оборонное сотрудничество с Китаем.
  • Поддержка терроризма: Гавана предоставляет убежище группам ХАМАС и Хезболла, позволяя им расширять влияние в Западном полушарии.
  • Нарушение прав человека: Режим продолжает репрессии против оппозиции и ограничивает свободу слова.

Реакция Гаваны

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес мгновенно отреагировал на решение Вашингтона, назвав его попыткой полной энергетической блокады острова.

«Мы самым решительным образом осуждаем новую эскалацию со стороны США против Кубы. Теперь предлагается ввести полную блокаду поставок топлива в нашу страну», — заявил дипломат.

Родригес также обвинил США в использовании методов шантажа против других государств:

«США также прибегают к шантажу и принуждению, пытаясь заставить другие страны присоединиться к их повсеместно осужденной политике блокады против Кубы, угрожая тем, кто откажется, введением произвольных тарифов, нарушая все нормы свободной торговли».

Кто пострадает больше всего

Экономика Кубы уже несколько лет находится в состоянии глубокого кризиса, сопровождающегося хроническим дефицитом топлива и регулярными отключениями электроэнергии (блекаутами). Исторически главным поставщиком нефти на остров была Венесуэла, однако из-за падения собственной добычи ее объемы сократились.

В последнее время Куба пыталась компенсировать дефицит за счет поставок из Мексики (через государственную компанию Pemex) и России. Новый указ Трампа создает прямую угрозу для экономики Мексики — крупнейшего торгового партнера США. Если Мексика продолжит помогать Кубе нефтью, она рискует получить пошлины на свои товары, экспортируемые в США, что может разрушить соглашение о свободной торговле USMCA. Для России же это решение является очередным свидетельством того, что США готовы давить на ее союзников в Западном полушарии.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
30 января 2026, 11:49
#
С одной стороны — россия для США «вражеская страна-террорист»,
если верить этой публикации, ведь рф всё время поддерживала Кубу.

С другой стороны — президент россии путин лучший друг Трампа
и их совместное фото красуется на стене в Белом доме.

Как-то плохо стыкуется — и террорист и друг в одном лице…
+
0
R S
R S
30 января 2026, 14:15
#
У Трампа своё «кино», непонятное для многих.
Завтра он может назначить «страной-террористом» абсолютно любое государство в мире, а все остальные ослики должны в это верить.
Пслезавтра он отменит своё предыдущее решение, а все остальные ослики должны верить в новое решение Трампа.
Трамп — человек слова, захотел — дал, захотел — забрал.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами