Трамп объявил «нефтяную блокаду» Кубы: США угрожают пошлинами всем странам-поставщикам

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении жестких санкционных мер против любых государств, поставляющих нефть на Кубу. Белый дом объявил национальное чрезвычайное положение, обвинив Гавану в сотрудничестве с геополитическими врагами Америки и поддержке терроризма. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Механизм наказания: нефть в обмен на пошлины

Новый указ создает механизм вторичных санкций, который фактически ставит ультиматум торговым партнерам США. Согласно документу, Вашингтон готов ввести дополнительные пошлины на импорт товаров из любой страны, которая прямо или косвенно продает нефть или нефтепродукты Кубе.

Процедура будет выглядеть так:

Министерство торговли США отслеживает и фиксирует факт поставки топлива на остров.

Госсекретарь совместно с другими ведомствами определяет размер штрафных пошлин для товаров страны-нарушителя.

Президент утверждает окончательное решение.

Меры вступают в силу уже с 30 января 2026 года.

Аргументы Вашингтона: шпионаж и терроризм

В тексте указа Дональд Трамп называет действия кубинского правительства «чрезвычайной угрозой» для национальной безопасности США. Основные обвинения включают:

Сотрудничество с разведками вражеских стран: Куба размещает на своей территории крупнейший зарубежный центр радиоэлектронной разведки России и углубляет оборонное сотрудничество с Китаем.

Поддержка терроризма: Гавана предоставляет убежище группам ХАМАС и Хезболла, позволяя им расширять влияние в Западном полушарии.

Нарушение прав человека: Режим продолжает репрессии против оппозиции и ограничивает свободу слова.

Реакция Гаваны

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес мгновенно отреагировал на решение Вашингтона, назвав его попыткой полной энергетической блокады острова.

«Мы самым решительным образом осуждаем новую эскалацию со стороны США против Кубы. Теперь предлагается ввести полную блокаду поставок топлива в нашу страну», — заявил дипломат.

Родригес также обвинил США в использовании методов шантажа против других государств:

«США также прибегают к шантажу и принуждению, пытаясь заставить другие страны присоединиться к их повсеместно осужденной политике блокады против Кубы, угрожая тем, кто откажется, введением произвольных тарифов, нарушая все нормы свободной торговли».

Кто пострадает больше всего

Экономика Кубы уже несколько лет находится в состоянии глубокого кризиса, сопровождающегося хроническим дефицитом топлива и регулярными отключениями электроэнергии (блекаутами). Исторически главным поставщиком нефти на остров была Венесуэла, однако из-за падения собственной добычи ее объемы сократились.

В последнее время Куба пыталась компенсировать дефицит за счет поставок из Мексики (через государственную компанию Pemex) и России. Новый указ Трампа создает прямую угрозу для экономики Мексики — крупнейшего торгового партнера США. Если Мексика продолжит помогать Кубе нефтью, она рискует получить пошлины на свои товары, экспортируемые в США, что может разрушить соглашение о свободной торговле USMCA. Для России же это решение является очередным свидетельством того, что США готовы давить на ее союзников в Западном полушарии.