30 января 2026, 10:01 Читати українською

Цена на нефть падает, но ожидается самый большой ежемесячный прирост за последние годы

Хотя в пятницу, 30 января, цены на нефть несколько скорректировались, по итогам всего месяца они продемонстрировали стремительный рост за последние годы. Главным фактором стала «геополитическая премия» из-за риска прямого военного столкновения между США и Ираном. Об этом сообщает Reuters.

Цена на нефть падает, но ожидается самый большой ежемесячный прирост за последние годы
Фото: freepik

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 91 цент до $69,80 за баррель после роста на 3,4% и закрытия на самом высоком уровне с 31 июля в четверг, 29 января. Срок действия мартовского контракта истекает в пятницу. Более активный апрельский контракт снизился на $1,07 до $68,52.

Цена на американскую нефть марки West Texas Intermediate снизилась на $1,06 до $64,36 за баррель после того, как на предыдущей сессии она выросла на 3,4% и зафиксировалась на самом высоком уровне с 26 сентября.

Итоги января: рекордное ралли

Оба нефтяных бенчмарка готовятся зафиксировать первый месячный рост за последние шесть месяцев. Нефть Brent подорожала на 14,7% — это самый резкий скачок с января 2022 года. В то же время WTI в январе выросла примерно на 12%, что станет ее самым большим месячным подъемом с июля 2023 года.

Фактор Ирана

Рынок находится в состоянии напряженного ожидания из-за ультиматума Дональда Трампа. Президент США призвал Тегеран немедленно заключить новое ядерное соглашение, в противном случае страна предстанет перед угрозой атак.

США стянули в регион мощную «армаду» во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln. Иран предупредил об «сокрушительном ответе», что может включать блокировку Ормузского пролива, через которую проходит около 20% мирового потребления нефти.

В JPMorgan считают, что если атака и произойдет, она будет точечной и вряд ли коснется нефтяной инфраструктуры, чтобы не спровоцировать глобальный энергетический кризис в год промежуточных выборов в США.

Глобальный дефицит и аномалии погоды

Кроме Ближнего Востока, на цены давили перебои со снабжением в других регионах, которые совокупно сократили рынок на 1,5 млн баррелей в сутки:

  • США: Арктический шторм «Ферн» парализовал добычу в Техасе и Северной Дакоте, временно выведя из строя до 2 млн баррелей мощностей.
  • Казахстан: Серия пожаров на гигантском месторождении Тенгиз вынудила компанию поэтапно перезапускать добычу.
  • россия: Плохая погода существенно ограничила экспорт нефти через морские порты.

Венесуэльский прорыв

В противоположность общему напряжению появились положительные новости из Латинской Америки. После устранения Николаса Мадуро в начале января, новое переходное правительство Венесуэлы провело радикальную нефтяную реформу:

  • Отмена монополии: частные компании теперь могут самостоятельно управлять месторождениями.
  • Снятие санкций Трамп позволил американским гигантам (ExxonMobil, ConocoPhillips) вернуться в страну для оценки активов. Это может значительно увеличить мировое предложение нефти в долгосрочной перспективе.

Напомним

«Минфин» писал, что 29 января нефть впервые с сентября пробила $70 за баррель.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
