Microsoft потеряла $360 млрд за день: акции компании упали на 10%

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

30 января 2026, 9:02 Читати українською

Microsoft потеряла $360 млрд за день: акции компании упали на 10%

Рыночная капитализация Microsoft обрушилась на рекордные $360 млрд после публикации финансового отчета, выявившего огромные затраты на строительство дата-центров. Акции компании упали на 10% в четверг, 29 января — это самый плохой результат со времен пандемии 2020 года. Об этом сообщает Financial Times.

Microsoft потеряла $360 млрд за день: акции компании упали на 10%
Фото: pixabay

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

ИИ-инфраструктура: слишком дорого?

Главной причиной паники инвесторов явился рост капитальных затрат. Компания потратила $37,5 млрд на дата-центры только за последние три месяца 2025 года (рост на 66% год к году).

Несмотря на то, что доходы превысили ожидания, рост облачного подразделения оказался медленнее прогнозов аналитиков. Уолл-Стрит все больше беспокоится, смогут ли гигантские инвестиции в вычислительные мощности для ИИ окупиться в ближайшей перспективе?

Зависимость от OpenAI и «круговое финансирование»

Инвесторы также обратили внимание на рискованную привязку Microsoft к создателю ChatGPT — 45% всех будущих облачных контрактов Microsoft (общей стоимостью $625 млрд) приходится именно на OpenAI.

Появилась информация, что OpenAI готовит новый раунд финансирования на $40 млрд с участием Nvidia, Microsoft и Amazon. Это усугубляет страхи по «круговому финансированию», когда техгиганты дают деньги стартапу, чтобы тот покупал у них облачные услуги и чипы.

Новый этап ИИ

Аналитики отмечают, что эра, когда ИИ поднимала акции всех техкомпаний одновременно, закончилась. Пока Microsoft падает, акции Meta подскочили на 10,4% благодаря сильному отчету.

«Мы перешли в фазу оценки бизнес-моделей. Рынок теперь жестко фильтрует, кто реально зарабатывает на ИИ, а кто только тратит миллиарды», — объясняет Вену Кришна, стратег Barclays.

Экономический контекст США

Падение Microsoft произошло на фоне охлаждения ожиданий роста экономики США. Прогноз роста ВВП за четвертый квартал 2025 года упал с 5,4% до 4,2% из-за резкого роста торгового дефицита в ноябре. Хотя президент Дональд Трамп продолжает называть экономику США самой «горячей в мире», рынок начал проявлять осторожность.

InvestMarket от «Минфин» — ваш онлайн-навигатор среди сотен инвестиционных предложений. Выбирайте и сравнивайте проекты в удобном сервисе

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает Moonlighter и 7 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами