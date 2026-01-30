Microsoft потеряла $360 млрд за день: акции компании упали на 10%

Рыночная капитализация Microsoft обрушилась на рекордные $360 млрд после публикации финансового отчета, выявившего огромные затраты на строительство дата-центров. Акции компании упали на 10% в четверг, 29 января — это самый плохой результат со времен пандемии 2020 года. Об этом сообщает Financial Times.

ИИ-инфраструктура: слишком дорого?

Главной причиной паники инвесторов явился рост капитальных затрат. Компания потратила $37,5 млрд на дата-центры только за последние три месяца 2025 года (рост на 66% год к году).

Несмотря на то, что доходы превысили ожидания, рост облачного подразделения оказался медленнее прогнозов аналитиков. Уолл-Стрит все больше беспокоится, смогут ли гигантские инвестиции в вычислительные мощности для ИИ окупиться в ближайшей перспективе?

Зависимость от OpenAI и «круговое финансирование»

Инвесторы также обратили внимание на рискованную привязку Microsoft к создателю ChatGPT — 45% всех будущих облачных контрактов Microsoft (общей стоимостью $625 млрд) приходится именно на OpenAI.

Появилась информация, что OpenAI готовит новый раунд финансирования на $40 млрд с участием Nvidia, Microsoft и Amazon. Это усугубляет страхи по «круговому финансированию», когда техгиганты дают деньги стартапу, чтобы тот покупал у них облачные услуги и чипы.

Новый этап ИИ

Аналитики отмечают, что эра, когда ИИ поднимала акции всех техкомпаний одновременно, закончилась. Пока Microsoft падает, акции Meta подскочили на 10,4% благодаря сильному отчету.

«Мы перешли в фазу оценки бизнес-моделей. Рынок теперь жестко фильтрует, кто реально зарабатывает на ИИ, а кто только тратит миллиарды», — объясняет Вену Кришна, стратег Barclays.

Экономический контекст США

Падение Microsoft произошло на фоне охлаждения ожиданий роста экономики США. Прогноз роста ВВП за четвертый квартал 2025 года упал с 5,4% до 4,2% из-за резкого роста торгового дефицита в ноябре. Хотя президент Дональд Трамп продолжает называть экономику США самой «горячей в мире», рынок начал проявлять осторожность.