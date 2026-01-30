Multi от Минфин
30 января 2026, 8:01 Читати українською

Зеленский подтвердил энергетическое перемирие с рф

После резонансного заявления президента США Дональда Трампа, украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил, что вопрос взаимного прекращения ударов по энергетике действительно был предметом переговоров в Абу-Даби. Договоренности имеют особое значение на фоне новых надвигающихся на Украину экстремальных морозов.

Зеленский подтвердил энергетическое перемирие с рф
Фото: Владимир Зеленский

Заявление Трампа: неделя без обстрелов из-за морозов

Трамп заявил, что провел личный разговор с владимиром путиным. Он попросил главу Кремля прекратить удары по Киеву и другим городам Украины на период сильных морозов. По его словам, путин согласился на временный мораторий сроком на одну неделю.

Американский президент назвал это «значительным шагом» в переговорном процессе по завершению войны.

Позиция Зеленского

Владимир Зеленский подтвердил, что тема энергетического перемирия являлась частью переговорного процесса в ОАЭ. Вопрос энергетической безопасности действительно обсуждался между делегациями Украины, США и россии.

Зеленский назвал заявление Трампа «важным», поскольку сохранение энергосистемы зимой является критическим для жизни граждан. При этом президент подчеркнул, что реальную действенность договоренностей покажет только ситуация на практике в ближайшие ночи.

«Рассчитываем, что договоренности будут выполняться. Деэскалационные шаги способствуют реальному движению к завершению войны», — написал Зеленский в X.

Контекст и следующие шаги

Ситуация развертывается на фоне критических погодных условий и дипломатической активности. На выходных в Украине ожидается резкое похолодание — местами температура упадет до -30°C. Об этом сообщает ГСЧС.

Новый раунд встречи представителей Украины, США и россии запланирован на 1 февраля.

Слухи об энергетическом перемирии

29 января российские паблики распространили сообщения о якобы введенном запрете для страны-агрессоры на удары по энергетической инфраструктуре Украины. Впоследствии появилась информация об аналогичных ограничениях по атакам по территории рф.

В то же время, украинские Telegram-каналы отмечали, что окончательного решения о прекращении ударов по энергетическим объектам между сторонами нет. Украинцев призвали сохранять бдительность.

Следует отметить, что речь идет о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре, а не о полном прекращении огня.

Поздно вечером 29 января враг нанес удар по Запорожью. Под обстрел попал объект промышленной инфраструктуры, также поврежден жилой дом. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
