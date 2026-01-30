После резонансного заявления президента США Дональда Трампа, украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил, что вопрос взаимного прекращения ударов по энергетике действительно был предметом переговоров в Абу-Даби. Договоренности имеют особое значение на фоне новых надвигающихся на Украину экстремальных морозов.
Зеленский подтвердил энергетическое перемирие с рф
Заявление Трампа: неделя без обстрелов из-за морозов
Трамп заявил, что провел личный разговор с владимиром путиным. Он попросил главу Кремля прекратить удары по Киеву и другим городам Украины на период сильных морозов. По его словам, путин согласился на временный мораторий сроком на одну неделю.
Американский президент назвал это «значительным шагом» в переговорном процессе по завершению войны.
Позиция Зеленского
Владимир Зеленский подтвердил, что тема энергетического перемирия являлась частью переговорного процесса в ОАЭ. Вопрос энергетической безопасности действительно обсуждался между делегациями Украины, США и россии.
Зеленский назвал заявление Трампа «важным», поскольку сохранение энергосистемы зимой является критическим для жизни граждан. При этом президент подчеркнул, что реальную действенность договоренностей покажет только ситуация на практике в ближайшие ночи.
«Рассчитываем, что договоренности будут выполняться. Деэскалационные шаги способствуют реальному движению к завершению войны», — написал Зеленский в X.
Контекст и следующие шаги
Ситуация развертывается на фоне критических погодных условий и дипломатической активности. На выходных в Украине ожидается резкое похолодание — местами температура упадет до -30°C. Об этом сообщает ГСЧС.
Новый раунд встречи представителей Украины, США и россии запланирован на 1 февраля.
Слухи об энергетическом перемирии
29 января российские паблики распространили сообщения о якобы введенном запрете для страны-агрессоры на удары по энергетической инфраструктуре Украины. Впоследствии появилась информация об аналогичных ограничениях по атакам по территории рф.
В то же время, украинские Telegram-каналы отмечали, что окончательного решения о прекращении ударов по энергетическим объектам между сторонами нет. Украинцев призвали сохранять бдительность.
Следует отметить, что речь идет о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре, а не о полном прекращении огня.
Поздно вечером 29 января враг нанес удар по Запорожью. Под обстрел попал объект промышленной инфраструктуры, также поврежден жилой дом. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
