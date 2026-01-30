Игра по правилам ЕС: Кабмин унифицировал критерии малого и среднего бизнеса по европейским стандартам

Кабинет Министров одобрил законопроект, изменяющий правила классификации украинских предприятий. Теперь критерии определения микро-, малого и среднего бизнеса (МСП) будут полностью соответствовать стандартам Евросоюза, что открывает предпринимателям прямой путь к европейским грантам и инвестициям. Об этом сообщает Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Новая классификация

Законопроект вводит три ключевых показателя: количество работников, годовой доход и стоимость активов. Пороги полностью соответствуют стандартам ЕС:

Микропредприятие — до 9 работников включительно, до 2 млн евро дохода или активов;

Малое предприятие — до 49 работников, до 10 млн евро дохода или активов;

Среднее предприятие — до 249 работников, до 50 млн евро дохода или до 43 млн евро активов.

Конец «искусственному дроблению»

Одной из ключевых новаций является введение принципа суммирования показателей связанных компаний. Это делает невозможными схемы, когда крупные корпорации искусственно делятся на десятки мелких фирм, чтобы незаконно получать льготы и дешевые кредиты, предназначенные для реального малого бизнеса.

Также предприятия, где государственная доля превышает 25%, лишатся статуса МСП после завершения военного положения (с предусмотренным переходным периодом).

Почему это важно для бизнеса?

Реформа устраняет бюрократические барьеры, из-за которых украинские компании раньше не могли участвовать в программах поддержки ЕС. Теперь они получат: