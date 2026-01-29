Multi от Минфин
29 января 2026, 19:06

Цены на медь взлетели до максимума за 16 лет

На мировых рынках металлов зафиксирован исторический скачок: стоимость меди взлетела до рекордных значений, продемонстрировав самый быстрый рост за последние 16 лет. Главным драйвером «металлической мании» стал агрессивный спекулятивный спрос со стороны китайских инвесторов. Об этом сообщает Bloomberg.

Цены на медь взлетели до максимума за 16 лет
Фото: pixabay

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Рекордные цифры и китайский фактор

В ходе торгов на Лондонской бирже металлов (LME) цена на медь подскочила более чем на 11%, впервые в истории превысив отметку в $14 500 за тонну. Всего за один час во время азиатской торговой сессии цены выросли на 5%. С начала декабря промышленный металл подорожал уже на 25%.

Аналитики единодушны — ралли спровоцировано именно китайскими фондами, массово вкладывающими средства в фьючерсы на Шанхайской бирже (SHFE), игнорируя даже признаки слабого физического спроса внутри самого Китая.

Почему медь так стремительно дорожает?

Несмотря на высокие запасы металла на складах, инвесторы делают ставку на глобальные тренды:

  • Искусственный интеллект и дата-центры: Развитие И И требует колоссального количества меди для силовых сетей. К примеру, планы компании Tesla потратить $20 млрд на робототехнику и ИИ только подогревают ожидания.
  • США и слабый доллар: Индекс американской валюты упал до минимума за четыре года, что делает сырье более привлекательным. Кроме того, рынок ожидает, что преемник Джерома Пауэлла в должности главы ФРС будет сторонником низких процентных ставок.
  • Энергетический переход: Медь незаменима в электромобилях и возобновляемой энергетике.

Геополитический контекст

Напряженность вокруг внешней политики администрации Трампа и ожидания стимулов для экономики США заставляют капитал убегать в реальные активы. Вместе с медью дорожают и другие металлы: цинк вырос на 5%, алюминий на 1,8%, активно растут цены на олово и серебро.

Читайте также: Золото взлетело более $5500, серебро почти $120

«Это сугубо спекулятивный драйв. Пока США продолжают форсировать развитие чипов, ИИ и строительство электросетей, ожидания роста меди будут оставаться неизменными», — отмечают эксперты инвестфондов.

Есть ли риск обвала?

Некоторые аналитики, в частности Goldman Sachs, предупреждают о возможной «технической коррекции». Физические покупатели в Китае уже начинают отказываться от сделок из-за слишком высоких цен, что может привести к охлаждению рынка в ближайшее время.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
