Toyota снова №1: японский автогигант установил мировой рекорд продаж в 2025 году

Японская корпорация Toyota Motor шестой год удерживает звание крупнейшего автопроизводителя мира. В четверг, 29 января, компания официально объявила о продаже рекордных 11,3 млн автомобилей по итогам 2025 года. Об этом сообщает Reuters.

Рекордные показатели и отрыв от конкурентов

Мировые продажи группы (включая бренды Toyota, Lexus, Daihatsu и Hino) выросли на 4,6% по сравнению с прошлым годом. Это позволило японцам еще сильнее оторваться от своего главного конкурента — немецкого концерна Volkswagen Group.

Для сравнения:

Toyota: 11,3 млн авто (+4,6%);

Volkswagen: чуть меньше 9 млн авто (-0.5%). Немецкий автогигант сосредоточен на сокращении расходов и пытается удержать позиции на сложном рынке Китая.

Что обеспечило успех?

Главными драйверами роста для Toyota стали рынки США и Японии, на которые приходится более 40% продаж.

Бум гибридов. Продажи автомобилей Toyota и Lexus выросли до рекордных 10,5 млн единиц благодаря безумному спросу на гибриды в США.

Популярные модели. Экспорт из Японии в США подскочил на 14,2%, а настоящим бестселлером стал кроссовер RAV4.

Рынок Китая. Несмотря на жесткую конкуренцию, продажи Toyota в КНР выросли на 0,2% — это первый случай за четыре года, когда показатели не упали.

Электромобили или гибриды?

Статистика продаж четко демонстрирует стратегию компании:

Гибриды составляют 42% общего объема продаж.

Электромобили пока занимают скромную долю в 1,9%.

Toyota продолжает делать ставку на переходные технологии (гибриды), что в текущем году принесло ей беспрецедентный финансовый и рыночный успех.