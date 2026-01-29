Трамп снова раскритиковал Пауэлла за отказ снижать ставку

Президент США Дональд Трамп снова раскритиковал главу ФРС Джерома Пауэлла за отказ снижать учетную ставку. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

Критика Трампа

По словам Трампа, высокие проценты уже не имеют оснований, вредят экономике и национальной безопасности США и стоят стране сотни миллиардов долларов ежегодно.

«Инфляция больше не представляет угрозы, а благодаря тарифам США получают мощные денежные потоки. Поэтому Америка должна иметь самую низкую процентную ставку в мире, ниже, чем в любой другой стране», — написал Трамп.

Он подчеркнул, что ФРС должна немедленно и существенно снизить ставку, ведь тарифы уже сделали США сильнее всех конкурентов.