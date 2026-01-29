Национальный банк Украины установил на 30 января 2026 официальный курс гривны на уровне 42,8483 грн/$. Таким образом по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ снизил курс гривны на 7 копеек.
Гривна падает к доллару и евро: НБУ установил официальный курс
► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Курс доллара
На завтра НБУ установил официальный курс гривны на уровне 42,84 грн, что на 7 копеек меньше, чем в четверг (42,76 грн). Напомним, что исторический максимум американской валюты был зафиксирован 19 января на отметке 43,41 грн.
Курс евро
В то же время, курс гривны к евро снизился до 51,2423 грн за евро, обновив исторический минимум. Предыдущая была установлена 28 января, когда она опускалась до 51,2297 грн за евро.
Подключайтесь к multi. Мобильное приложение, помогающее выгодно обменивать валюту
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 24 незарегистрированных посетителя.
Комментарии