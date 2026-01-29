НБУ ухудшил прогноз инфляции на 2026 год: удары по энергетике давят на цены

Национальный банк Украины пересмотрел свои ожидания развития экономики в 2026 году в сторону ухудшения. Главной причиной пессимистических корректив стали продолжительные последствия российских обстрелов украинской энергосистемы.

Инфляция: цены будут расти быстрее, чем ожидалось

Прогноз по инфляции на конец 2026 года был существенно пересмотрен. Если раньше Нацбанк рассчитывал на сдержанный рост цен на уровне 6,6%, то, по новым оценкам, инфляция ускорится до 7,5%.

Основным драйвером удорожания товаров и услуг есть энергетический дефицит. Разрушение мощностей заставляет бизнес переходить на более дорогую альтернативную генерацию, которая непосредственно закладывается в себестоимость продукции.

Чего ждать дальше?

По прогнозу НБУ, инфляция снизится до 6% в конце 2027 года, а в 2028 году — до 5%.

В Нацбанке напомнили, что в декабре 2025 года как потребительская, так и базовая инфляция замедлились до 8% в годовом измерении. Такая динамика обусловлена прежде всего эффектами более высоких урожаев, а также определенным уменьшением давления на рынке труда и сохранением устойчивой ситуации на валютном рынке. По оценкам НБУ, годовые темпы роста потребительских цен снизились и в январе.