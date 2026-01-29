Цифровой евро как «цифровая наличка»: ЕЦБ объяснил, как Европа усиливает финансовую независимость

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

29 января 2026, 15:05 Читати українською

Цифровой евро как «цифровая наличка»: ЕЦБ объяснил, как Европа усиливает финансовую независимость

Член Исполнительного совета Европейского центрального банка (ЕЦБ) Пьеро Чиполлоне в своем последнем интервью расставил точки над «i» по поводу будущего цифрового евро. На фоне геополитических потрясений 2025 года (в частности, событий в Венесуэле и Гренландии) вопрос собственной платежной системы стал для ЕС вопросом выживания.

Цифровой евро как «цифровая наличка»: ЕЦБ объяснил, как Европа усиливает финансовую независимость

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Цифровой евро — это не оружие, а страховка

Чиполлоне подчеркнул, что внедрение цифрового евро не является «оборонительным шагом» против кого-либо конкретного. Это ответ на реальность:

  • Уменьшение наличных расчетов: В 2024 году доля наличных расчетов упала до 24% (по сравнению с 40% в 2019-м).
  • Пробел в е-коммерции: Наличные деньги невозможно использовать в онлайн-покупках, которые уже составляют более трети всех транзакций.
  • Зависимость: Европа не имеет единого цифрового способа оплаты, который бы работал бесперебойно во всех странах ЕС без привлечения неевропейских провайдеров (например Visa или Mastercard).

«Цифровой евро — это общественные деньги в цифровой форме. Наша задача — предоставить людям средство оплаты, которое избежит излишней зависимости от внешних игроков», — отметил Чиполлоне.

Ответ критикам: почему нельзя ждать банков?

Кое-кто в Европарламенте предлагает подождать, пока частный банковский сектор сам создаст альтернативу. Чиполлоне отвергает эту идею.

Единый стандарт. Цифровой евро станет законным платежным средством. Каждый мерчант (продавец), принимающий карты, будет обязан принимать и цифровой евро.

Преодоление фрагментации. Сейчас у каждого банка свои стандарты. Цифровой евро предложит единственный открытый стандарт для всей Европы.

Онлайн-режим — обязателен. Предложения сделать цифровой евро только «оффлайновым» (как замена физическим монетам) Чиполлоне назвал нелогичным, поскольку это не решит проблему оплаты в интернете.

О независимости центробанков и «атаки» на Пауэлла

Комментируя давление на главу ФРС Джерома Пауэлла в США, Чиполлоне подчеркнул, что ЕЦБ остается независимым. События в Штатах интересуют Франкфурт только из-за их влияния на европейскую инфляцию.

Экономический прогноз

Несмотря на геополитическую турбулентность последних недель представитель ЕЦБ оптимистично оценивает ситуацию в еврозоне:

  • ВВП: демонстрирует устойчивость и может даже превзойти прогнозы.
  • Инфляция: стабилизировалась около целевого уровня в 2%.
  • Инвестиции: основной драйвер роста на конец 2025 года, позволяющий экономике расти без риска скачка цен.

Однако Чиполлоне предупредил, что если высокая неопределенность будет длиться долго, это ударит по реальному сектору экономики и инвестиционным планам бизнеса.

Подготовка к запуску цифрового евро

Европейский центральный банк находится на подготовительном этапе реализации проекта цифрового евро. Регулятор подробно разрабатывает техническую архитектуру, правила игры и функционал будущей цифровой валюты (CBDC), прежде чем вынести финальный вердикт по ее выпуску.

По замыслу ЕЦБ новая цифровая валюта должна стать общеевропейским платежным стандартом. Главные принципы дизайна:

  • Доступность: беспрепятственный доступ к деньгам центрального банка для каждого гражданина ЕС.
  • Аналог наличных: бесплатность для базового использования и высокий уровень приватности.
  • Финансовая стабильность: чтобы цифровые евро не высосали деньги с банковских счетов, ЕЦБ планирует ввести лимиты на хранение и специальные механизмы вознаграждения.

Баланс между инновациями и ролью банков

Член Исполнительного совета ЕЦБ Филипп Лейн подчеркнул, что проект не имеет целью устранить коммерческие банки с рынка. Напротив, банки останутся ключевыми посредниками, которые будут обслуживать розничные клиенты, но уже с использованием новой государственной инфраструктуры.

Кто и почему критикует проект?

Несмотря на амбициозные планы, инициатива сталкивается с серьезным сопротивлением частному сектору и части политиков. Основные опасения:

  • Отток депозитов: банки опасаются, что люди перекажут деньги с текущих счетов в «безопасные» цифровые кошельки ЕЦБ, что подорвет способность банков выдавать кредиты.
  • Высокие издержки: внедрение новой системы требует от финансовых учреждений значительных вложений в техническое обновление.
  • Сомнительный спрос: скептики указывают на то, что розничные пользователи могут не увидеть реального преимущества цифрового евро над уже существующими удобными карточными платежами или Apple/Google Pay.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 18 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами