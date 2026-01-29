Цифровой евро как «цифровая наличка»: ЕЦБ объяснил, как Европа усиливает финансовую независимость

Член Исполнительного совета Европейского центрального банка (ЕЦБ) Пьеро Чиполлоне в своем последнем интервью расставил точки над «i» по поводу будущего цифрового евро . На фоне геополитических потрясений 2025 года (в частности, событий в Венесуэле и Гренландии) вопрос собственной платежной системы стал для ЕС вопросом выживания.

Цифровой евро — это не оружие, а страховка

Чиполлоне подчеркнул, что внедрение цифрового евро не является «оборонительным шагом» против кого-либо конкретного. Это ответ на реальность:

Уменьшение наличных расчетов: В 2024 году доля наличных расчетов упала до 24% (по сравнению с 40% в 2019-м).

Пробел в е-коммерции: Наличные деньги невозможно использовать в онлайн-покупках, которые уже составляют более трети всех транзакций.

Зависимость: Европа не имеет единого цифрового способа оплаты, который бы работал бесперебойно во всех странах ЕС без привлечения неевропейских провайдеров (например Visa или Mastercard).

«Цифровой евро — это общественные деньги в цифровой форме. Наша задача — предоставить людям средство оплаты, которое избежит излишней зависимости от внешних игроков», — отметил Чиполлоне.

Ответ критикам: почему нельзя ждать банков?

Кое-кто в Европарламенте предлагает подождать, пока частный банковский сектор сам создаст альтернативу. Чиполлоне отвергает эту идею.

Единый стандарт. Цифровой евро станет законным платежным средством. Каждый мерчант (продавец), принимающий карты, будет обязан принимать и цифровой евро.

Преодоление фрагментации. Сейчас у каждого банка свои стандарты. Цифровой евро предложит единственный открытый стандарт для всей Европы.

Онлайн-режим — обязателен. Предложения сделать цифровой евро только «оффлайновым» (как замена физическим монетам) Чиполлоне назвал нелогичным, поскольку это не решит проблему оплаты в интернете.

О независимости центробанков и «атаки» на Пауэлла

Комментируя давление на главу ФРС Джерома Пауэлла в США, Чиполлоне подчеркнул, что ЕЦБ остается независимым. События в Штатах интересуют Франкфурт только из-за их влияния на европейскую инфляцию.

Экономический прогноз

Несмотря на геополитическую турбулентность последних недель представитель ЕЦБ оптимистично оценивает ситуацию в еврозоне:

ВВП: демонстрирует устойчивость и может даже превзойти прогнозы.

Инфляция: стабилизировалась около целевого уровня в 2%.

Инвестиции: основной драйвер роста на конец 2025 года, позволяющий экономике расти без риска скачка цен.

Однако Чиполлоне предупредил, что если высокая неопределенность будет длиться долго, это ударит по реальному сектору экономики и инвестиционным планам бизнеса.

Подготовка к запуску цифрового евро

Европейский центральный банк находится на подготовительном этапе реализации проекта цифрового евро. Регулятор подробно разрабатывает техническую архитектуру, правила игры и функционал будущей цифровой валюты (CBDC), прежде чем вынести финальный вердикт по ее выпуску.

По замыслу ЕЦБ новая цифровая валюта должна стать общеевропейским платежным стандартом. Главные принципы дизайна:

Доступность: беспрепятственный доступ к деньгам центрального банка для каждого гражданина ЕС.

Аналог наличных: бесплатность для базового использования и высокий уровень приватности.

Финансовая стабильность: чтобы цифровые евро не высосали деньги с банковских счетов, ЕЦБ планирует ввести лимиты на хранение и специальные механизмы вознаграждения.

Баланс между инновациями и ролью банков

Член Исполнительного совета ЕЦБ Филипп Лейн подчеркнул, что проект не имеет целью устранить коммерческие банки с рынка. Напротив, банки останутся ключевыми посредниками, которые будут обслуживать розничные клиенты, но уже с использованием новой государственной инфраструктуры.

Кто и почему критикует проект?

Несмотря на амбициозные планы, инициатива сталкивается с серьезным сопротивлением частному сектору и части политиков. Основные опасения: