Центральные банки сокращают закупки золота на фоне стремительного роста инвестиционного спроса

Закупки золота центральными банками неожиданно сократились на 20% в прошлом году на фоне стремительного роста инвестиционного спроса, что подчеркивает, как фонды и частные инвесторы все больше становятся ключевым фактором рекордного роста цен на золото. Об этом сообщает Financial Times.

По данным отраслевой организации World Gold Council (WGC), в прошлом году объемы покупки золота центральными банками и другими учреждениями, такими как суверенные фонды и государственные органы, сократились до 863,3 тонны, поскольку высокие цены и рост стоимости существующих запасов удержали спрос на дальнейшую покупку со стороны официального сектора.

Инвестиционный спрос на золото

Однако инвестиционный спрос на золото вырос на 84% до 2175 тонн по сравнению с предыдущим годом, что было вызвано притоком средств в биржевые фонды, а также ростом спроса на золотые слитки.

«Важнейшим фактором, безусловно, является инвестиционный спрос. Худшим моментом, который может удивить людей, есть падение спроса со стороны центральных банков. Падение спроса со стороны центральных банков было полностью омрачено ростом инвестиционного спроса», — сказал Джон Рид, рыночный стратег WGC.

Он добавил, что в этом году закупки центральных банков могут быть на 200 или 250 тонн меньше, чем в прошлом.

Цены на золото выросли более чем на 60% в прошлом году и уже в этом году подскочили более чем на 20%, превысив $5 500 долларов за тройскую унцию 29 января. Рост золота был вызван напряженностью вокруг Гренландии и Ирана, а также обеспокоенностью роста уровня государственного долга США.

По данным WGC, инвестиционный спрос подпитывался рекордным притоком 89 млрд долларов в биржевые фонды, обеспеченные золотом, в прошлом году. Общий рост инвестиционного спроса более чем компенсировал снижение объемов покупки центральными банками, а также снижение спроса на ювелирные изделия, отметил Рид.

Для центральных банков, многие из которых диверсифицируют свои активы, отходя от доллара США, прошлогодние объемы покупки были значительно ниже, чем в предыдущие три года, когда официальные объемы покупки составляли более 1000 тонн в год.

Многие центральные банки используют целевой процент распределения для управления своими золотыми запасами и за последний год наблюдали скачок стоимости своих позиций, что способствовало замедлению спроса.

Сингапур, россия и Иордания были среди стран, чьи центральные банки сообщили о продаже золота в течение этого периода.

Кто продолжает покупать золото?

Польша была крупнейшим покупателем золота второй год подряд, приобретя 102 тонны. Участники рынка считают, что объем покупок Китая, большая часть которых не сообщается и не включена в данные WGC, еще больше, если учесть тайные покупки.

Казахстан, Бразилия, Азербайджан и Турция также находились среди крупнейших официальных покупателей в прошлом году.

WGC, представляющая горнодобывающие компании и спонсируемая GLD ETF, составляет отчет о тенденциях спроса, используя данные консалтинговой компании Metals Focus.