Центральные банки сокращают закупки золота на фоне стремительного роста инвестиционного спроса

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

29 января 2026, 15:49 Читати українською

Центральные банки сокращают закупки золота на фоне стремительного роста инвестиционного спроса

Закупки золота центральными банками неожиданно сократились на 20% в прошлом году на фоне стремительного роста инвестиционного спроса, что подчеркивает, как фонды и частные инвесторы все больше становятся ключевым фактором рекордного роста цен на золото. Об этом сообщает Financial Times.

Центральные банки сокращают закупки золота на фоне стремительного роста инвестиционного спроса
Фото: НБУ

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

По данным отраслевой организации World Gold Council (WGC), в прошлом году объемы покупки золота центральными банками и другими учреждениями, такими как суверенные фонды и государственные органы, сократились до 863,3 тонны, поскольку высокие цены и рост стоимости существующих запасов удержали спрос на дальнейшую покупку со стороны официального сектора.

Инвестиционный спрос на золото

Однако инвестиционный спрос на золото вырос на 84% до 2175 тонн по сравнению с предыдущим годом, что было вызвано притоком средств в биржевые фонды, а также ростом спроса на золотые слитки.

«Важнейшим фактором, безусловно, является инвестиционный спрос. Худшим моментом, который может удивить людей, есть падение спроса со стороны центральных банков. Падение спроса со стороны центральных банков было полностью омрачено ростом инвестиционного спроса», — сказал Джон Рид, рыночный стратег WGC.

Он добавил, что в этом году закупки центральных банков могут быть на 200 или 250 тонн меньше, чем в прошлом.

Цены на золото выросли более чем на 60% в прошлом году и уже в этом году подскочили более чем на 20%, превысив $5 500 долларов за тройскую унцию 29 января. Рост золота был вызван напряженностью вокруг Гренландии и Ирана, а также обеспокоенностью роста уровня государственного долга США.

По данным WGC, инвестиционный спрос подпитывался рекордным притоком 89 млрд долларов в биржевые фонды, обеспеченные золотом, в прошлом году. Общий рост инвестиционного спроса более чем компенсировал снижение объемов покупки центральными банками, а также снижение спроса на ювелирные изделия, отметил Рид.

Для центральных банков, многие из которых диверсифицируют свои активы, отходя от доллара США, прошлогодние объемы покупки были значительно ниже, чем в предыдущие три года, когда официальные объемы покупки составляли более 1000 тонн в год.

Многие центральные банки используют целевой процент распределения для управления своими золотыми запасами и за последний год наблюдали скачок стоимости своих позиций, что способствовало замедлению спроса.

Сингапур, россия и Иордания были среди стран, чьи центральные банки сообщили о продаже золота в течение этого периода.

Кто продолжает покупать золото?

Польша была крупнейшим покупателем золота второй год подряд, приобретя 102 тонны. Участники рынка считают, что объем покупок Китая, большая часть которых не сообщается и не включена в данные WGC, еще больше, если учесть тайные покупки.

Казахстан, Бразилия, Азербайджан и Турция также находились среди крупнейших официальных покупателей в прошлом году.

WGC, представляющая горнодобывающие компании и спонсируемая GLD ETF, составляет отчет о тенденциях спроса, используя данные консалтинговой компании Metals Focus.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 5 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами