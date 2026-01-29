Трамп запускает счета для младенцев — $1000 для каждого ребенка при рождении в США

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Что предлагает Трамп

Согласно представленной программе, министерство финансов США внесет $1000 на инвестиционный счет каждого ребенка, рожденного в США в период с 2025-го по 2028 год.

Денежные средства автоматически вкладываются в индексные фонды с низкой комиссией, что позволяет капиталу расти вместе с фондовым рынком. Налоги на прибыль платятся только при снятии средств.

Семьи могут самостоятельно пополнять счет (до $5000 в год). Трамп также призвал частный бизнес приобщиться, внося средства на счета детей своих сотрудников.

По расчетам Белого дома, даже без дополнительных взносов к 18-летию ребенка счет может вырасти до $5800. Однако при условии максимальных ежегодных пополнений администрация прогнозирует накопление суммы до $1,1 млн до достижения 28 лет.

«Через десятилетие „счета Трампа“ будут помнить как одну из наиболее трансформационных политических инноваций всех времен. Это не просто богатство — это о молодых людях, которые покупают дома, о которых они раньше не могли и мечтать, это об учреждении компаний и создании новых семей», — заявил Дональд Трамп.