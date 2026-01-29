Центральный банк ОАЭ одобрил запуск стейблкоина с привязкой к доллару США

Центральный банк ОАЭ официально авторизовал стейблкоин USDU 29 января в рамках Payment Token Services Regulatory Framework (PTSR), что делает его первым одобренным в стране стейблкоином с привязкой к доллару США, пишет Theblockbeats.

Что известно о выпуске

USDU выпускается и управляется криптокомпанией Universal Digital, которая находится под надзором Financial Services Regulatory Authority (FSRA) Abu Dhabi Global Market (ADGM).

Резервы USDU хранятся в ОАЭ на защищённых счетах на основе соотношения 1:1, среди банков-партнёров — Emirates NBD, Mashreq и Mbank, сообщает компания.

Компания цифровой инфраструктуры Aquanow назначена глобальным дистрибьюторским партнёром для поддержки использования USDU институциональными клиентами за пределами ОАЭ, и представители заявили, что это делает ОАЭ лидером в регулировании стейблкоинов на уровне центрального банка по сравнению с США, ЕС и большинством азиатских экономик.