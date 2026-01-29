Украинский бизнес получил дополнительные возможности для укрепления энергостойкости. Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила о важных изменениях в государственной программе льготного кредитования «5−7-9%».
Кабмин расширил «Доступные кредиты 5-7-9%»: больше денег и новое энергооборудование
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Что изменилось
- Увеличение лимитов. Максимальная сумма кредита на цели энергоэффективности и энергонезависимости выросла со 150 млн. грн. до 250 млн. грн.
- Новое оборудование. В список объектов, на которые можно привлечь льготные средства, официально добавили когенерационные установки (оборудование, одновременно производящее электрическую и тепловую энергию).
«Бизнес сможет привлекать больше средств на установление распределенной генерации и восстановления мощностей», — отметила Свириденко.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 22 незарегистрированных посетителя.
Комментарии