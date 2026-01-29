Правительство Германии ухудшило экономический прогноз на 2026 год

Правительство Германии прогнозирует, что в 2026 и 2027 годах рост германской экономики будет менее значительным, чем ожидалось минувшей осенью. В среду, 28 января, министерство экономики ФРГ снизило прогноз на текущий год с 1,3% до 1,0%, на 2027-й — с 1,4% до 1,3%, пишет DW.

Какие вызовы перед экономикой

Представляя новый отчет о немецкой экономике, глава министерства Екатерина Райхе упомянула о вызовах, связанных с тарифной политикой президента США Дональда Трампа, а также о растущей конкуренции со стороны китайских компаний.

Райхе заявила, что намерена сосредоточиться на решении структурных проблем, чтобы стимулировать экономику, и отметила необходимость «комплексных структурных реформ».

Среди прочего, необходимо повысить гибкость рынка труда и компенсировать демографические изменения из-за переобучения и привлечения квалифицированных работников из-за рубежа, сообщила глава минэкономики ФРГ.

Кроме того, больше людей должно начать работать на полную ставку.

В то же время министерша отметила, что правительство уже «многое начало и реализовало».

В этом контексте она напомнила о запланированном строительстве новых газовых электростанций для стабилизации энергоснабжения, реформе «бюргергельд» в сторону базового обеспечения и заключении торговых соглашений ЕС с южноамериканскими странами МЕРКОСУР и Индией.