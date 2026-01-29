На фоне политической неопределенности вокруг США и обострения так называемого «гренландского кризиса» инвесторы начали активно перекладываться в швейцарский франк, рассматривая его как последний по-настоящему надежный актив-убежище на валютном рынке. Как пишет Financial Times, франк укрепился до максимума более чем за десять лет, создав новые проблемы для Швейцарского национального банка (SNB).
Швейцарский франк стал «вторым золотом» среди активов-убежищ
► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Почему укрепляется франк?
С начала года швейцарская валюта укрепилась более чем на 3% к доллару США: до уровня выше 0,77 франка за доллар (после роста на 14% в 2025-м). Как отмечает газета, это самый сильный уровень франка как к доллару, так и к евро со времен резкого скачка 2015 года.
Катализатором стал политический кризис вокруг будущего Гренландии, который вновь обострил тревоги в отношении доллара, ключевой мировой резервной валюты.
Инвесторов также беспокоят непредсказуемость политики администрации Дональда Трампа и вопросы к независимости Федеральной резервной системы. Японская иена, традиционно считавшаяся защитным активом, при этом демонстрирует высокую волатильность на фоне масштабных распродаж гособлигаций Японии.
В результате, как подчеркивает FT, основной приток защитного капитала пришелся на швейцарский франк — валюту страны с низким госдолгом, устойчивой экономикой и политической стабильностью. Этот спрос стал частью более широкого глобального бегства в защитные активы, которое также подтолкнуло цены на золото выше $5 тысяч за тройскую унцию.
Как отметил директор по инвестициям UBS Global Wealth Management по Швейцарии Даниэль Кальт, франк «похож на золотой самородок»: он не приносит дохода, но опирается на прочную экономическую базу.
Дефляционные риски для Швейцарии
Между тем, укрепление франка усиливает дефляционные риски для Швейцарии, где годовая инфляция составляет всего 0,1%. Аналитики предупреждают, что дальнейший рост валюты может усилить давление на экспорт и прибыль компаний, особенно если курс евро опустится ниже 0,9 франка — при текущем уровне около 0,918. Такой сценарий, по словам участников рынка, вынудит власти вступить в сложную дискуссию о дальнейших мерах.
У SNB остается ограниченный набор инструментов. Один из вариантов — снижение процентных ставок, которые сейчас находятся на нулевом уровне. Рынки уже закладывают около 10% вероятности снижения ставки на 25 базисных пунктов к июньскому заседанию. Однако сам регулятор ранее давал понять, что не намерен возвращаться к политике отрицательных ставок, действовавшей почти восемь лет.
Прямые валютные интервенции также выглядят проблематично. В прошлом они привели к включению Швейцарии в американский список «валютных манипуляторов» в первый президентский срок Трампа. Хотя в сентябре прошлого года США и Швейцария признали интервенции допустимым инструментом для сглаживания волатильности, участники рынка отмечают, что любая попытка зафиксировать курс франка будет политически чувствительной и ограниченной по эффекту.
Доллар входит в фазу затяжного падения
Президент США Дональд Трамп своими последними заявлениями фактически подтвердил изменение курса Белого дома: теперь слабый доллар воспринимается не как проблема, а инструмент поддержки американских экспортеров. Это спровоцировало самое глубокое падение доллара за последний год.
Стивен Джен, основатель Eurizon SLJ Capital и автор известной теории «улыбки доллара», считает, что мы являемся свидетелями начала новой эры. По его мнению, целое поколение аналитиков привыкло к формуле «сильная экономика = сильный доллар», но администрация Трампа ломает этот шаблон, стремясь к сильной экономике при слабой валюте.
«Это вполне может быть началом следующего этапа падения доллара, и многие к этому не готовы», — отмечает Джен.
Комментарии