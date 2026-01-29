Multi от Минфин
українська
29 января 2026, 9:04 Читати українською

Почему блекауты не уменьшили счета в платежках за свет и тепло

Несмотря на длительные графики отключения электроэнергии, многие украинцы продолжают получать высокие счета за свет и тепло. Генеральный директор YASNO Сергей Коваленко в эфире «Общественного» объяснил, почему отсутствие электроснабжения не всегда означает меньшие суммы в платежках.

Несмотря на длительные графики отключения электроэнергии, многие украинцы продолжают получать высокие счета за свет и тепло.

► Читайте «Минфин» в Instagram : главные новости об инвестициях и финансах

Света меньше, а счета больше

По его словам, одной из главных причин является изменение потребительского поведения.

По данным компании, около 50% домохозяйств вообще не сократили потребление электроэнергии при отключениях, а 26% даже увеличили его. Это связано с активным использованием зарядных станций, павербанков, аккумуляторов и одновременное включение энергоемких приборов после восстановления света.

Лишь примерно четверть потребителей реально снизили потребление. В других случаях экономия при отключениях нивелируется пиковыми нагрузками, когда одновременно работают бойлеры, обогреватели, стиральные машины и заряжаемая техника.

Еще одной причиной является несвоевременная передача показателей счетчика. Если потребитель не подает данные своевременно, компания начисляет плату по среднему потреблению, сформированному в периоды со стабильным электроснабжением. В таком случае сумма в платежке может не соответствовать реальному использованию электроэнергии при блекаутах.

YASNO отмечают: сумма в платежке зависит исключительно от показателей счетчика, а не от количества часов без света. Меньшие счета возможны только при реальной экономии, равномерной нагрузке и своевременной передаче показателей.

Блоки не уменьшают платежки за отопление

«Даже при отключении света счета за отопление не падают, а иногда могут вырасти», — объясняют в «Киевтеплоэнерго».

Механизм простой:

  • без света дом постепенно остывает
  • после восстановления электричества система работает интенсивнее, чтобы быстро прогреть стены и перекрытия
  • счетчик считает фактически потребленное тепло, а не часы блекаута.

То есть: чем сильнее дом остыл — тем больше тепла он «съест» после запуска.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 12

+
+137
EconomistPetya
EconomistPetya
29 января 2026, 9:19
#
Если количество денег, которые платят люди, не изменяется, значит и электроэнергии тратится столько же в кВт/ч. К чему тогда группы отключений, если и так и так расход одинаковый?

Это все выглядит как будто свет отключают чтобы у людей не было времени и сил бороться с диктаторским режимом, просроченной зеленой властью, будь она пр0клята до седьмого колена. Она и все ее капо, приспешники, пропагандисты, пособники и стукачи.
+
+22
Я. ..
Я. ..
29 января 2026, 11:13
#
При тому що графіки дуже часто взагалі не дотримуються, ну, тобто написали шо в тебе світло є, але де факто його немає, а далі квест «спробуй додзвонитися до мене, якщо зможеш» і 20−25 хв можна сидіти гудки/музику слухати

Ще треба графік по газу, по холодній воді і опаленню, і замість зарплати можна продуктові талони видавати, а кому не подобається — розстрілювати, можна буде таких охрестити одразу «диверсант, кацапський агент, рука крємля,росіянський пропагандіст, сєпаратіст» ну і тд, легчайша для найвеличнішого простроченого, слава корупції! крадівництво понад усе!
+
0
youknow
youknow
29 января 2026, 11:46
#
Так, є проблеми, але є з чим порівняти)) головне що путін «свіженький» і війни на росії немає, так і «пахне» воно більше 25 років…«благоухає». може ви туди, на рідні говені поїдете, не мучте себе з бандерівцями
+
0
bosyak
bosyak
29 января 2026, 11:29
#
Заряд/розряд йде з ккд 0.8 в кращому випадку. Інвертор ще свої 10% ккд відкусить. От Вам +30% тільки на зарядних станціях.
+
+22
Новий Новий Ізраїль вже тут
Новий Новий Ізраїль вже тут
29 января 2026, 9:27
#
Потому что Карлсон (Миндич) улетел в Играиль
+
0
R S
R S
29 января 2026, 9:43
#
Передайте Миндичу, чтобы немедленно возвращался. У НАБУ есть много вопросов к нему.
+
0
bosyak
bosyak
29 января 2026, 11:29
#
Нема ні питань ні навіть підозри.
+
+22
Я. ..
Я. ..
29 января 2026, 11:10
#
І це тільки ті, про кого люди знають, а значить вони просто не захотіли з кимось вище ділитися, і без міндічєй корупціонерів в Україні хоч віднімай
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
29 января 2026, 9:56
#
За январь 2026 ещё не было подано ни показаний электросчетчиков
ни произведено начислений от энергокомпаний, а также не проведено
снятие показаний общедомовых приборов учёта тепла, а нам уже
навесили лапшу на уши о ещё неначисленных суммах в платёжках.
+
+37
R S
R S
29 января 2026, 10:21
#
Да, население заранее подготавливают морально к росту цифр в платёжках.
А после отопительного сезона ещё и тарифы повысят, на свет и тепло.
+
0
bosyak
bosyak
29 января 2026, 11:30
#
Після опалювального сезону ще ремонти проводити, тому тариф то буде десяте питання.
+
+22
Я. ..
Я. ..
29 января 2026, 11:15
#
«Якщо споживач не подає дані вчасно, компанія нараховує плату за середнім споживанням, сформованим у періоди зі стабільним електропостачанням.»

А чому по середньому всього і в періоди зі стабільним електропостачанням? Пишіть по максимальному споживанню довоєнному, але щоб за новими тарифами! «Все для людей» :)
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 47 незарегистрированных посетителей.
