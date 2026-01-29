Несмотря на длительные графики отключения электроэнергии, многие украинцы продолжают получать высокие счета за свет и тепло. Генеральный директор YASNO Сергей Коваленко в эфире «Общественного» объяснил, почему отсутствие электроснабжения не всегда означает меньшие суммы в платежках.
Почему блекауты не уменьшили счета в платежках за свет и тепло
Света меньше, а счета больше
По его словам, одной из главных причин является изменение потребительского поведения.
По данным компании, около 50% домохозяйств вообще не сократили потребление электроэнергии при отключениях, а 26% даже увеличили его. Это связано с активным использованием зарядных станций, павербанков, аккумуляторов и одновременное включение энергоемких приборов после восстановления света.
Лишь примерно четверть потребителей реально снизили потребление. В других случаях экономия при отключениях нивелируется пиковыми нагрузками, когда одновременно работают бойлеры, обогреватели, стиральные машины и заряжаемая техника.
Еще одной причиной является несвоевременная передача показателей счетчика. Если потребитель не подает данные своевременно, компания начисляет плату по среднему потреблению, сформированному в периоды со стабильным электроснабжением. В таком случае сумма в платежке может не соответствовать реальному использованию электроэнергии при блекаутах.
YASNO отмечают: сумма в платежке зависит исключительно от показателей счетчика, а не от количества часов без света. Меньшие счета возможны только при реальной экономии, равномерной нагрузке и своевременной передаче показателей.
Блоки не уменьшают платежки за отопление
«Даже при отключении света счета за отопление не падают, а иногда могут вырасти», — объясняют в «Киевтеплоэнерго».
Механизм простой:
- без света дом постепенно остывает
- после восстановления электричества система работает интенсивнее, чтобы быстро прогреть стены и перекрытия
- счетчик считает фактически потребленное тепло, а не часы блекаута.
То есть: чем сильнее дом остыл — тем больше тепла он «съест» после запуска.
