Почему блекауты не уменьшили счета в платежках за свет и тепло

Несмотря на длительные графики отключения электроэнергии, многие украинцы продолжают получать высокие счета за свет и тепло. Генеральный директор YASNO Сергей Коваленко в эфире « Общественного » объяснил, почему отсутствие электроснабжения не всегда означает меньшие суммы в платежках.

Света меньше, а счета больше

По его словам, одной из главных причин является изменение потребительского поведения.

По данным компании, около 50% домохозяйств вообще не сократили потребление электроэнергии при отключениях, а 26% даже увеличили его. Это связано с активным использованием зарядных станций, павербанков, аккумуляторов и одновременное включение энергоемких приборов после восстановления света.

Лишь примерно четверть потребителей реально снизили потребление. В других случаях экономия при отключениях нивелируется пиковыми нагрузками, когда одновременно работают бойлеры, обогреватели, стиральные машины и заряжаемая техника.

Еще одной причиной является несвоевременная передача показателей счетчика. Если потребитель не подает данные своевременно, компания начисляет плату по среднему потреблению, сформированному в периоды со стабильным электроснабжением. В таком случае сумма в платежке может не соответствовать реальному использованию электроэнергии при блекаутах.

YASNO отмечают: сумма в платежке зависит исключительно от показателей счетчика, а не от количества часов без света. Меньшие счета возможны только при реальной экономии, равномерной нагрузке и своевременной передаче показателей.

Блоки не уменьшают платежки за отопление

«Даже при отключении света счета за отопление не падают, а иногда могут вырасти», — объясняют в «Киевтеплоэнерго».

Механизм простой:

без света дом постепенно остывает

после восстановления электричества система работает интенсивнее, чтобы быстро прогреть стены и перекрытия

счетчик считает фактически потребленное тепло, а не часы блекаута.

То есть: чем сильнее дом остыл — тем больше тепла он «съест» после запуска.