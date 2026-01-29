В 2025 году в местные бюджеты поступило 205,3 млн грн сбора за места для парковки транспортных средств. Об этом говорится в сообщении налоговой службы.
Сколько местным бюджетам принес сбор за парковку
Как изменилась сумма поступлений
По сравнению с 2024 годом поступления выросли на 17,9% или на 31,2 млн грн (в 2024 году — 174,1 млн грн).
Топ-3 области по оплате
- Одесская — 72,8 млн грн,
- Львовская — 54,1 млн грн,
- Днепропетровская — 51,2 млн грн.
Кто является плательщиком сбора
Плательщиками сбора являются юридические лица и физические лица-предприниматели, которые в соответствии с решениями органов местного самоуправления организуют и осуществляют деятельность по парковке транспортных средств.
Список специальных земельных участков, отведенных для организации и осуществления деятельности по обеспечению парковки транспортных средств, утверждается решением сельского, поселкового или городского совета об установлении сбора за места для парковки транспортных средств.
