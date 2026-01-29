По итогам 2025 г. рынок новых автомобилей в Евросоюзе продемонстрировал умеренный рост на 1,8%. Несмотря на положительную динамику, общие объемы продаж все еще не достигли допандемического уровня. Однако структура рынка претерпела фундаментальные изменения: доля традиционных авто с ДВС (бензин и дизель) впервые сравнялась с долей гибридов. Об этом свидетельствуют данные Ассоциации европейских автопроизводителей (ACEA).
Авторынок ЕС в 2025 году: ДВС впервые сравнялись с гибридами
► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Электрический прорыв: цифры и лидеры
Доля полностью электрических автомобилей (BEV) на рынке ЕС выросла до 17,4% (в 2024 году она составляла 13,6%). Всего за год было зарегистрировано более 1,88 млн новых электрокаров.
Где спрос на электромобили рос быстрее всего:
- Германия: +43,2%
- Нидерланды: +18,1%
- Бельгия: +12,6%
- Франция: +12,5%
Гибриды — абсолютные фавориты европейцев
Самым популярным выбором потребителей остаются гибридные автомобили (HEV). Их доля достигла 34,5%, а общее количество регистраций превысило 3,7 млн. единиц. Отдельно стоит отметить плагин-гибриды (PHEV): их доля выросла до 9,4%, а в таких странах, как Испания и Италия, спрос на них взлетел на 111,7% и 86,6% соответственно.
Бензин и дизель теряют рынок
Традиционные автомобили продолжают быстро терять популярность. Суммарная доля бензиновых и дизельных автомобилей упала до 35,5% (в 2024 году она составляла 45,2%).
- Бензиновые авто: продажи упали на 18,7%. Наибольший обвал зафиксирован во Франции (-32%) и Германии (-21,6%).
- Дизельные автомобили: Рынок сократился еще на 24,2%, а их доля теперь составляет всего 8,9%.
Наибольшую долю рынка новых легковых автомобилей в ЕС занимают гибридные автомобили — 34,5%. Второе место занимают бензиновые модели с долей 26,6%, а тройку лидеров замыкают электромобили, на которые приходится 17,4% продаж.
Декабрь 2025: взрывное завершение года
Последний месяц года показал аномальный спрос на «зеленые» автомобили: регистрации электромобилей подскочили на 51%, а плагин-гибридов — на 36,7% по сравнению с декабрем предыдущего года.
Суммарная доля всех электрифицированных авто (BEV+HEV+PHEV) в 2025 году впервые превысила 60% рынка ЕС.
Преимущества оформления полиса ОСАГО на «Минфине»
🎁 Собираем, анализируем, и показываем самые выгодные предложения
⏱️ Помогаем экономить и деньги, и время
Комментарии