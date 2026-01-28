Энергетический террор не сломил украинцев: несмотря на холод и блэкауты, новой волны миграции не ожидается

Самая холодная зима за последние четыре года и системные удары по энергосистеме не заставили большинство граждан покинуть свои дома. Более 80% украинцев остаются на местах и не рассматривают бытовые трудности как повод для выезда за границу. Об этом свидетельствуют результаты опроса компании Gradus Research.

Стабильность несмотря на дефицит энергии

Согласно данным социологов, 87% респондентов не меняли место жительства, несмотря на атаки на инфраструктуру и сложности с отоплением и светом. Люди адаптировались к кризисным условиям и не демонстрируют панических настроений.

Наиболее чувствительными к ситуации оказались жители Киева и восточных областей — регионов, которые чаще всего становятся целями для вражеских обстрелов. Оттуда временно выезжали 18% и 21% опрошенных соответственно.

Те 13% граждан, которые все же решились на переезд из-за энергетического кризиса, в основном выбирали внутреннюю миграцию. Большинство из них перемещались в пределах своей области или в другие регионы Украины. При этом абсолютное большинство планирует вернуться домой, как только потеплеет или улучшится ситуация с безопасностью. В то же время часть жителей Востока (16%) и Севера (22%) пока не готовы строить планы на возвращение.

Настроения относительно выезда за границу остаются на низком уровне. Менее 10% опрошенных рассматривают возможность покинуть Украину в ближайшие полгода. Это свидетельствует о том, что атаки на энергетику не достигли своей стратегической цели — спровоцировать новую миграционную волну.

Адаптация вместо бегства

Социологи отмечают высокий уровень подготовки населения. Значительная часть граждан заранее обеспечила свои дома автономными источниками энергии и тепла.

«Украинцы, которые решили остаться дома во время войны, не склонны менять свое решение под влиянием таких тяжелых обстоятельств, как отсутствие бытовых условий и холод… Тактика энергетического террора, которую применяет Россия, существенно усложняет жизнь украинцев, но не является фактором, который может вызвать повторную миграционную волну», — подчеркнула Евгения Близнюк, CEO Gradus Research.