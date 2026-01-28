Multi от Минфин
28 января 2026, 19:32

МХП разместил новый выпуск евробондов на $450 миллионов

Международная компания в сфере пищевых и агротехнологий МХП успешно завершила размещение еврооблигаций на $450 млн со ставкой 10,5% и сроком погашения в 2029 году. Это первый выпуск евробондов украинским эмитентом с начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года. Об этом идет речь в объявлении компании на Лондонской фондовой бирже (LSE) 28 января, сообщает Интерфакс-Украина.

МХП разместил новый выпуск евробондов на $450 миллионов
Фото: МХП

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Рост акций

По данным LSE, акции МХП в среду взлетели на 10,2%, достигнув отметки в $9,08 — самого высокого уровня с начала 2020 года. Рыночная капитализация компании сейчас оценивается в $914 млн.

Стратегическое рефинансирование долга

Главная цель нового выпуска — «мягкое» погашение предыдущих долгов. Привлеченные средства будут направлены на выкуп евробондов-2026 (общей стоимостью $550 млн. со ставкой 6,95%).

Ключевые детали сделки:

  • Эмитент: MHP Lux SA (Люксембург) под гарантии материнской компании и украинских дочерних структур.
  • Агентство S&P присвоило новым бумагам рейтинг CCC+.
  • Организацией выпуска занимались JP Morgan и Dragon Capital.
  • Первоначальные ожидания по доходности составили около 11,0%, однако благодаря высокому спросу МХП удалось привлечь финансирование под более низкую ставку — 10,5%.

Еврооблигации МХП, выпущенные через MHP Lux SA с погашением 3 апреля этого года, по данным Франкфуртской фондовой биржи, 15 января на фоне объявления о выкупе подорожали на 0,12% — до 95,31% от номинала, что явилось самым высоким уровнем с конца 2021 года. В то же время облигации с погашением в 2029 году выросли в цене на 0,10% — до 86,17%.

В среду котировки обоих выпусков продолжили рост: бумаги с погашением в апреле прибавили 0,03% и достигли 97,31% от номинала, а еврооблигации в 2029 году подорожали на 1,78% — до 88,87% от номинала.

Несмотря на военные риски, финансовые показатели холдинга демонстрируют устойчивый рост. За девять месяцев 2025 года:

  • Выручка выросла на 16% — до $2,635 млрд.
  • Чистая прибыль увеличилась на 52,5%, достигнув $215 млн.

МХП

Мироновский хлебопродукт (МХП) — крупнейший производитель курятины в Украине, который также обрабатывает около 360 тыс. га сельскохозяйственных угодий в 12 регионах страны. Компания занимается производством зерновых, масла и продукции мясопереработки, экспортируемой более чем в 80 стран мира.

Производственные мощности агрохолдинга сосредоточены в Украине и странах Юго-Восточной Европы. Кроме того, МХП располагает дочерними компаниями в Нидерландах, Великобритании, ОАЭ, Саудовской Аравии и государствах Европейского Союза.

Автор:
Роман Мирончук
Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
