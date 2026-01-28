Курс евро немного снизился во время межбанковских торгов в среду, 28 января. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Курс валют: евро дешевеет на межбанке
► Читайте страницу «Минфина» в Facebook: главные финансовые новости
|
Открытие 28 января
|
Закрытие 28 января
|
Изменения
|
42,79/42,84
|
42,82/42,85
|
три над одним
|
51,33/51,37
|
51,23/51,25
|
10/12
Официальный курс: доллар — 42,76 грн, евро — 51,22 грн.
Средний курс в банках: 42,60−43,20 грн/доллар, 51,00−51,70 грн за евро.
Средний курс в обменниках: доллар торгуется за 42,95−43,08, евро — 51,30−51,55 грн.
Присоединяйтесь к multi. Мобильное приложение, которое помогает выгодно обменивать валюту
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 16 незарегистрированных посетителей.
Комментарии