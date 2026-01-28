Mercedes-Benz представил концепт с солнечной краской для зарядки во время движения (фото)

Компания Mercedes-Benz показала концептуальный автомобиль Vision Iconic, оснащенный фотоэлектрической пленкой, интегрированной в лакокрасочное покрытие кузова. Технология позволяет генерировать электроэнергию для увеличения запаса хода без подключения к зарядной станции. Об этом пишет Yanko Design.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Автомобиль, который сам заряжается

Тонкопленочное фотоэлектрическое покрытие нанесено на всю поверхность кузова под зеркально-черным слоем краски. Производитель утверждает, что при оптимальных условиях солнечного освещения система способна обеспечить дополнительно до 12000 километров пробега в год.

Автомобиль генерирует энергию в движении, на парковке и в гараже при наличии естественного освещения.

Кто автор

Концепт разработан главным дизайнером Mercedes-Benz Горденом Вагенером перед его уходом из компании в январе 2026 года. Внешний вид автомобиля отсылает к моделям марки 1930-х годов с вертикальной решеткой радиатора, удлиненным капотом и силуэтом фастбэка. Решетка выполнена из легкого материала с пиксельной структурой и поддерживает анимацию. На капоте размещена подсвечиваемая трехлучевая звезда.

Что внутри концепта

Силовая установка построена на электрической платформе-скейтборде. Для систем автономного вождения четвертого уровня применены нейроморфные вычисления, снижающие энергопотребление на 90 процентов по сравнению с традиционными процессорами. Рулевое управление оснащено электроусилителем.

Интерьер выполнен в виде непрерывной скамьи, обтянутой темно-синим бархатом, с элементами из полированной латуни. На приборной панели установлена стеклянная конструкция, объединяющая аналоговые приборы и цифровые дисплеи.