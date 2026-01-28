40% продавцов в США уже принимают цифровые активы

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

28 января 2026, 16:02 Читати українською

40% продавцов в США уже принимают цифровые активы

Оплата товаров и услуг криптовалютой стремительно превращается из нишевого эксперимента в повседневную реальность американской торговли. Согласно новому исследованию, проведенному платежным гигантом PayPal совместно с Национальной ассоциацией криптовалют (NCA), почти 4 из 10 (39%) продавцов в США уже принимают цифровые активы на кассах. Об этом сообщает пресс-служба платежного гиганта.

Оплата товаров и услуг криптовалютой стремительно превращается из нишевого эксперимента в повседневную реальность американской торговли.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Клиенты диктуют условия

Главным двигателем этих изменений является спрос со стороны самих потребителей. Почти 88% опрошенных предпринимателей сообщили, что клиенты интересуются возможностью расчета криптовалютой, а 69% отметили, что покупатели хотели бы использовать этот метод по крайней мере раз в месяц.

Для бизнеса это становится инструментом роста: 79% продавцов согласны, что прием цифровых валют помогает привлекать новую аудиторию. Особенно это касается молодежи — наибольший интерес проявляют миллениалы (77%) и представители поколения зумеров (73%).

Крупный бизнес лидирует

Вопреки стереотипу, что крипта — это тема для стартапов, лидерами внедрения стали крупные корпорации. Среди компаний с годовым доходом более 500 миллионов долларов половина (50%) уже принимает такие платежи. Для сравнения, среди малого бизнеса этот показатель составляет 34%.

У тех, кто уже настроил новые платежные шлюзы, криптовалюта генерирует более четверти (26%) всех продаж. Это свидетельствует о том, что цифровые активы перестают быть лишь инструментом для инвестиций и становятся полноценным средством обмена.

Преимущества и барьеры

Предприниматели выделяют несколько ключевых причин перехода на крипту:

  • Скорость транзакций (45%);
  • Привлечение новых клиентов (45%);
  • Улучшенная безопасность (41%);
  • Конфиденциальность для клиентов (40%).

Наиболее активно технологию внедряют в сферах гостеприимства и путешествий (81%), а также в индустрии цифровых товаров и гейминга (76%).

В то же время главным препятствием остается сложность настройки. 90% продавцов заявили, что начали бы принимать крипту, если бы процесс был таким же простым, как и обычный прием банковских карт.

Роль стейблкоинов в массовом принятии

На практике ключевую роль в коммерческих платежах играют стейблкоины — цифровые монеты, привязанные к курсу доллара (например, USDT, USDC или собственный стейблкоин PayPal — PYUSD, запущенный в 2023 году).

Для бизнеса прием классических волатильных активов, таких как биткойн, несет риски курсовых колебаний. Стейблкоины же решают эту проблему, предлагая стабильность обычных денег в сочетании со скоростью блокчейна. Именно развитие инфраструктуры для мгновенной конвертации криптовалют в доллары на стороне продавца (чем занимаются такие компании, как PayPal, Stripe и Coinbase) стало катализатором роста статистики, приведенной в отчете.

Мониторинг обменников. Выбирайте выгодные курсы и надежные сервисы для обмена криптовалюты с Minfin.com.ua

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают astr, Marel и 4 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами