40% продавцов в США уже принимают цифровые активы

Оплата товаров и услуг криптовалютой стремительно превращается из нишевого эксперимента в повседневную реальность американской торговли. Согласно новому исследованию, проведенному платежным гигантом PayPal совместно с Национальной ассоциацией криптовалют (NCA), почти 4 из 10 (39%) продавцов в США уже принимают цифровые активы на кассах. Об этом сообщает пресс-служба платежного гиганта.

Клиенты диктуют условия

Главным двигателем этих изменений является спрос со стороны самих потребителей. Почти 88% опрошенных предпринимателей сообщили, что клиенты интересуются возможностью расчета криптовалютой, а 69% отметили, что покупатели хотели бы использовать этот метод по крайней мере раз в месяц.

Для бизнеса это становится инструментом роста: 79% продавцов согласны, что прием цифровых валют помогает привлекать новую аудиторию. Особенно это касается молодежи — наибольший интерес проявляют миллениалы (77%) и представители поколения зумеров (73%).

Крупный бизнес лидирует

Вопреки стереотипу, что крипта — это тема для стартапов, лидерами внедрения стали крупные корпорации. Среди компаний с годовым доходом более 500 миллионов долларов половина (50%) уже принимает такие платежи. Для сравнения, среди малого бизнеса этот показатель составляет 34%.

У тех, кто уже настроил новые платежные шлюзы, криптовалюта генерирует более четверти (26%) всех продаж. Это свидетельствует о том, что цифровые активы перестают быть лишь инструментом для инвестиций и становятся полноценным средством обмена.

Преимущества и барьеры

Предприниматели выделяют несколько ключевых причин перехода на крипту:

Скорость транзакций (45%);

Привлечение новых клиентов (45%);

Улучшенная безопасность (41%);

Конфиденциальность для клиентов (40%).

Наиболее активно технологию внедряют в сферах гостеприимства и путешествий (81%), а также в индустрии цифровых товаров и гейминга (76%).

В то же время главным препятствием остается сложность настройки. 90% продавцов заявили, что начали бы принимать крипту, если бы процесс был таким же простым, как и обычный прием банковских карт.

Роль стейблкоинов в массовом принятии

На практике ключевую роль в коммерческих платежах играют стейблкоины — цифровые монеты, привязанные к курсу доллара (например, USDT, USDC или собственный стейблкоин PayPal — PYUSD, запущенный в 2023 году).

Для бизнеса прием классических волатильных активов, таких как биткойн, несет риски курсовых колебаний. Стейблкоины же решают эту проблему, предлагая стабильность обычных денег в сочетании со скоростью блокчейна. Именно развитие инфраструктуры для мгновенной конвертации криптовалют в доллары на стороне продавца (чем занимаются такие компании, как PayPal, Stripe и Coinbase) стало катализатором роста статистики, приведенной в отчете.

