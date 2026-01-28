Минобороны напомнило, кто из военнослужащих должен подавать декларации

1 января 2026 г. начался очередной этап подачи деклараций за 2025 год. В соответствии с Законом Украины «О предотвращении коррупции», лица, уполномоченные на выполнение функций государства или местного самоуправления, должны подать декларации до 1 апреля 2026 через официальный вебсайт Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).

Кто из военнослужащих обязательно подает декларации

Для военнослужащих Вооруженных Сил действует отсрочка на подачу деклараций. В то же время, законодательством установлено, что отдельные категории военнослужащих и государственные служащие периметра Минобороны в обязательном порядке должны подавать декларацию даже в условиях действия военного положения. Речь идет о:

министрах и их заместителях;

военнослужащих аппарата Министерства обороны Украины (включая командированных);

членов военно-врачебных и врачебно-летных комиссий (включая командированных);

военнослужащих ТЦК и СП (кроме лиц рядового состава подразделений охраны);

лиц, участвующих в закупках товаров, работ и услуг оборонного назначения или контролирующих их качество.

Кто из военнослужащих освобожден от подачи деклараций

Согласно закону на период действия военного положения освобождены от представления деклараций: