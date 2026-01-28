1 января 2026 г. начался очередной этап подачи деклараций за 2025 год. В соответствии с Законом Украины «О предотвращении коррупции», лица, уполномоченные на выполнение функций государства или местного самоуправления, должны подать декларации до 1 апреля 2026 через официальный вебсайт Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).
Минобороны напомнило, кто из военнослужащих должен подавать декларации
Кто из военнослужащих обязательно подает декларации
Для военнослужащих Вооруженных Сил действует отсрочка на подачу деклараций. В то же время, законодательством установлено, что отдельные категории военнослужащих и государственные служащие периметра Минобороны в обязательном порядке должны подавать декларацию даже в условиях действия военного положения. Речь идет о:
- министрах и их заместителях;
- военнослужащих аппарата Министерства обороны Украины (включая командированных);
- членов военно-врачебных и врачебно-летных комиссий (включая командированных);
- военнослужащих ТЦК и СП (кроме лиц рядового состава подразделений охраны);
- лиц, участвующих в закупках товаров, работ и услуг оборонного назначения или контролирующих их качество.
Кто из военнослужащих освобожден от подачи деклараций
Согласно закону на период действия военного положения освобождены от представления деклараций:
-
военные должностные лица, проходящие военную службу по контракту (рядового, сержантского, младшего офицерского состава);
- мобилизованные военнослужащие, резервисты и призванные лица офицерского состава;
- работники социальной сферы, здравоохранения, образования, науки, культуры и спорта (кроме руководителей).
Источник: Минфин
