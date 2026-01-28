Казахстан входит в число лидеров по незаконному выводу капитала за рубеж через криптовалюту — Токаев

Президент Казахстана Жомарт токаев заявил, что страна входит в число лидеров по незаконному выводу капитала за рубеж через криптовалюту, пишет Centralmedia24.

Ликвидация нелегальных криптообменников

По его данным, на сегодня ликвидировали свыше 130 нелегальных криптообменников с оборотом более 62 млрд тенге. В рамках расследований по этим делам арестовали имущество на сумму 2,6 млрд тенге.

Однако, как отметил Токаев, в социальных сетях продолжается активная реклама обмена денег на криптовалюту.

«Получается, проблема не решена. По оценкам международных организаций, наша страна — один из лидеров по объему выведенного капитала. При этом осужденных за подобные преступления практически нет. Нелегальный отток капитала — это прямая угроза экономической безопасности. Агентству следует внести конкретные предложения по обозначенным вопросам», — заявил президент.

Кроме того, Токаев подчеркнул, что в условиях новой фискальной политики поступают сигналы об увеличении объема наличных платежей с целью сокрытия реальных оборотов.

Легализация крипты

19 января Президент Казахстана утвердил новый Закон «О банках и банковской деятельности», который завершает пятилетнюю трансформацию финансового сектора страны. Документ легализует цифровые активы, ослабляет требования для малых банков и устанавливает механизм спасения проблемных финучреждений за счет их владельцев, а не государственного бюджета.

Ключевым нововведением закона стало законодательное признание цифровых активов. Казахстан позиционирует себя как региональный криптоцентр, устанавливая конкретные правила для отрасли.

Закон предусматривает лицензирование организаций, занимающихся обменом необеспеченных цифровых активов (криптовалют). Выдавать разрешения и осуществлять надзор за такими платформами будет Национальный банк страны.