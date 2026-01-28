Казахстан входит в число лидеров по незаконному выводу капитала за рубеж через криптовалюту — Токаев

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

28 января 2026, 17:44 Читати українською

Казахстан входит в число лидеров по незаконному выводу капитала за рубеж через криптовалюту — Токаев

Президент Казахстана Жомарт токаев заявил, что страна входит в число лидеров по незаконному выводу капитала за рубеж через криптовалюту, пишетCentralmedia24.

Президент Казахстана Жомарт токаев заявил, что страна входит в число лидеров по незаконному выводу капитала за рубеж через криптовалюту, пишет Centralmedia24.► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиЛиквидация нелегальных криптообменниковПо его данным, на сегодня ликвидировали свыше 130 нелегальных криптообменников с оборотом более 62 млрд тенге.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Ликвидация нелегальных криптообменников

По его данным, на сегодня ликвидировали свыше 130 нелегальных криптообменников с оборотом более 62 млрд тенге. В рамках расследований по этим делам арестовали имущество на сумму 2,6 млрд тенге.

Однако, как отметил Токаев, в социальных сетях продолжается активная реклама обмена денег на криптовалюту.

Читайте также: Казахстан легализовал криптовалюты и совершенствует банковскую систему

«Получается, проблема не решена. По оценкам международных организаций, наша страна — один из лидеров по объему выведенного капитала. При этом осужденных за подобные преступления практически нет. Нелегальный отток капитала — это прямая угроза экономической безопасности. Агентству следует внести конкретные предложения по обозначенным вопросам», — заявил президент.

Кроме того, Токаев подчеркнул, что в условиях новой фискальной политики поступают сигналы об увеличении объема наличных платежей с целью сокрытия реальных оборотов.

Легализация крипты

19 января Президент Казахстана утвердил новый Закон «О банках и банковской деятельности», который завершает пятилетнюю трансформацию финансового сектора страны. Документ легализует цифровые активы, ослабляет требования для малых банков и устанавливает механизм спасения проблемных финучреждений за счет их владельцев, а не государственного бюджета.

Ключевым нововведением закона стало законодательное признание цифровых активов. Казахстан позиционирует себя как региональный криптоцентр, устанавливая конкретные правила для отрасли.

Закон предусматривает лицензирование организаций, занимающихся обменом необеспеченных цифровых активов (криптовалют). Выдавать разрешения и осуществлять надзор за такими платформами будет Национальный банк страны.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 11 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами