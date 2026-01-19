Казахстан легализовал криптовалюты и совершенствует банковскую систему

Президент Казахстана утвердил новый Закон «О банках и банковской деятельности», который завершает пятилетнюю трансформацию финансового сектора страны. Документ легализует цифровые активы, ослабляет требования для малых банков и устанавливает механизм спасения проблемных финучреждений за счет их владельцев, а не государственного бюджета. Об этом сообщает официальная пресс-служба главы государства 19 января.

Цифровые активы и национальная криптовалюта

Ключевым нововведением закона стало законодательное признание цифровых активов. Казахстан позиционирует себя как региональный криптоцентр, устанавливая конкретные правила для отрасли.

Закон предусматривает лицензирование организаций, занимающихся обменом необеспеченных цифровых активов (криптовалют). Выдавать разрешения и осуществлять надзор за такими платформами будет Национальный банк страны.

Документ также вводит концепцию цифровых финансовых активов, имеющих денежное обеспечение (стейблкоины). Национальный банк будет определять правила их эмиссии.

Отдельно законодательство признает цифровой тенге в качестве третьей формы национальной валюты наряду с наличными и безналичными.

Банкам отныне разрешено инвестировать в IT-сектор, электронную коммерцию и телекоммуникационные компании. Это открывает путь для развития финансовых суперприложений.

Пропорциональное регулирование для различных банков

Для стимулирования конкуренции законодательство внедряет дифференцированный подход к регулированию финучреждений.

Крупные банки с полным набором услуг будут работать по universal license. К ним будут применяться максимальные требования и усиленный надзор.

Меньшие банки и новички рынка (необанки) смогут получить базовую лицензию. Для них установлены более низкие требования к капиталу, упрощенная отчетность и более редкие проверки, однако ограничен максимальный объем активов.

«Исламские окна» в традиционных банках

Обычные банки теперь могут создавать специализированные подразделения для предоставления услуг в соответствии с нормами шариата. Ранее для этого нужно было основывать полноценный отдельный исламский банк.

Обязательными условиями являются создание совета по вопросам соответствия шариату и ведение отдельного учета средств таких подразделений.

Исламский банкинг активно развивается в регионе благодаря инвестициям из стран Персидского залива. Общий объем активов исламских финансов в мире превышает $3 триллиона, а среднегодовой рост отрасли составляет около 10−12%.