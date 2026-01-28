В преддверии старта 25-х Олимпийских зимних игр в Милане и Кортини-д'Ампеццо (Италия), Укрпочта выпустила специальный почтовый блок «Дух и сила Украины. Milano Cortina 2026». Об этом сообщает пресс-служба компании.
Укрпочта выпустила тематический блок марок к Олимпиаде-2026 (фото)
Символика и дизайн
Почтовый блок, созданный художником Владимиром Тараном, состоит из четырех марок, олицетворяющих ключевые для Украины зимние дисциплины:
- Биатлон;
- Фристайл;
- Фигурное катание;
- Санный спорт.
Дизайн фиксирует динамику движения и несокрушимость украинских атлетов, которые будут сражаться за медали на мировой арене.
Торжественное погашение в Олимпийском доме
Специальное погашение марок произошло с участием руководства Укрпочты, НОК Украины и легендарной олимпийской чемпионки Елены Пидгрушной. На событии присутствовали все 46 спортсменов, представляющих Украину в 11 видах спорта.
Характеристики
- Тираж почтового блока составляет 55200 экземпляров;
- Конвертов «Первый день» — 15 000;
- Карточок — по 15 000 каждого вида;
- Презентационных папок — 400 экземпляров;
- Номинал почтовых марок — U;
- Номер по каталогу Укрпочты — 222 (№ 222-В);
- Размер блока, мм — 140×86;
- Размер марки, мм — 24,36×50,46;
- Количество марок в блоке — 4.
Где купить?
Приобрести олимпийский выпуск уже можно в отделениях Укрпочты по всей стране или официальном онлайн-магазине.
