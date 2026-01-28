Укрпочта выпустила тематический блок марок к Олимпиаде-2026 (фото)

В преддверии старта 25-х Олимпийских зимних игр в Милане и Кортини-д'Ампеццо (Италия), Укрпочта выпустила специальный почтовый блок «Дух и сила Украины. Milano Cortina 2026». Об этом сообщает пресс-служба компании.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Символика и дизайн

Почтовый блок, созданный художником Владимиром Тараном, состоит из четырех марок, олицетворяющих ключевые для Украины зимние дисциплины:

Биатлон;

Фристайл;

Фигурное катание;

Санный спорт.

Дизайн фиксирует динамику движения и несокрушимость украинских атлетов, которые будут сражаться за медали на мировой арене.

Торжественное погашение в Олимпийском доме

Специальное погашение марок произошло с участием руководства Укрпочты, НОК Украины и легендарной олимпийской чемпионки Елены Пидгрушной. На событии присутствовали все 46 спортсменов, представляющих Украину в 11 видах спорта.

Характеристики

Тираж почтового блока составляет 55200 экземпляров;

Конвертов «Первый день» — 15 000;

Карточок — по 15 000 каждого вида;

Презентационных папок — 400 экземпляров;

Номинал почтовых марок — U;

Номер по каталогу Укрпочты — 222 (№ 222-В);

Размер блока, мм — 140×86;

Размер марки, мм — 24,36×50,46;

Количество марок в блоке — 4.

Где купить?

Приобрести олимпийский выпуск уже можно в отделениях Укрпочты по всей стране или официальном онлайн-магазине.