В Украине предлагают вернуть выходные на праздники: в Раду подан законопроект

В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект № 14403, предусматривающий возвращение выходных дней в государственные праздники, как это было до начала полномасштабного вторжения. Автор инициативы — народный депутат Алексей Гончаренко.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Что говорит автор законопроекта

По словам Гончаренко, что во время рождественских праздников он получил большое количество обращений от граждан, которые не понимают, почему даже в сложных условиях войны нельзя оставить хотя бы один праздничный выходной, например, на Рождество или Новый год.

По его словам, люди истощены постоянной работой и стрессом, и дополнительный день с семьей может иметь значительный психологический эффект.

Он призвал коллег прислушиваться к обществу и поддержать законодательную инициативу.

Что предлагает законопроект

для гражданских

Согласно проекту закона, гражданским работникам планируют вернуть выходные во все официально определенные государственные праздники Украины. Речь идет о возобновлении действия соответствующих норм трудового законодательства, которые были приостановлены из-за военного положения.

В настоящее время, напомним, согласно Закону «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения», положения статьи 73 Кодекса законов о труде не применяются, а фактически нерабочими днями остаются только суббота и воскресенье.

для военных

Отдельный механизм компенсации законопроект предлагает для военнослужащих. В частности: