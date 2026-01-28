Специалист по кибербезопасности Джереми Фаулер обнаружил массив данных, содержащий имена пользователей и пароли, собранные с телефонов и компьютеров. В числе скомпрометированных — 48 млн аккаунтов Gmail, 17 млн Facebook, 4 млн Yahoo, а также учетные записи пользователей Netflix и TikTok, об этом пишет Сointelegraph.
Хакеры украли данные 149 млн учетных записей: пострадали пользователи Binance и государственные домены
Кто пострадал
В выборке Фаулера также выявлены учетные записи финансовых учреждений, криптовалютные кошельки, торговые счета и банковские карты.
Взлом привел к утечке как минимум 420 тыс. учетных данных, связанных с пользователями Binance.
Отдельную обеспокоенность вызывает компрометация аккаунтов с доменами .gov, что создает риски фишинговых атак и позволяет злоумышленникам выдавать себя за представителей государственных структур. В ограниченной выборке записей присутствуют учетные записи финансовых учреждений, данные по криптокошелькам и торговым счетам, а также по банковским и кредитным картам.
Что говорит Binance
В Binance заявили, что утечка данных не связана с компрометацией внутренних систем платформы.
Компания отслеживает даркнет-платформы, информирует пострадавших пользователей, инициирует сброс паролей и аннулирует скомпрометированные сессии
Причина взлома
По предварительной версии, причиной стала активность вредоносного ПО Infostealer. Программа Infostealer маскируется под читы или модификации для видеоигр вроде Roblox, а затем взламывает учетные записи жертв для кражи криптовалют или устанавливает на их устройства криптомайнеры, рассказывали представители Kaspersky.
Созданный на движках Chromium и Gecko, вредоносный код нацелен на самые популярные браузеры: Chrome, Firefox, Opera, Yandex, Edge и Brave.
