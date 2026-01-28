Трудовые штрафы-2026: за неоформленного работника придется заплатить более 250 тысяч гривен

С 1 января 2026 года в Украине возросла стоимость нарушений трудового законодательства. Поскольку финансовые санкции для работодателей привязаны к минимальной заработной плате, утверждение нового Госбюджета автоматически подняло планку штрафов. В течение всего 2026 года «минималка» составит 8 647 грн в месяц (или 52 грн в час), поэтому и размеры взысканий останутся неизменными до конца года. Об этом сообщает Дебет-Кредит.

Самые дорогие нарушения: неофициальный труд и конверты

Строже всего будут наказывать за работу без трудового договора или выплату зарплаты без уплаты налогов. За первое такое нарушение работодателю грозит штраф в 86 470 грн за каждого работника. Однако для плательщиков единого налога I-III групп на первый раз предусмотрено только предупреждение.

Если же нарушение повторится в течение двух лет, сумма возрастет до 259 410 грн за каждое лицо. Попытка помешать инспектору выявить нелегалов обойдется в 138 352 грн.

Прочие финансовые санкции для бизнеса

Задержка зарплаты. Несвоевременные выплаты или препятствия обычной проверке будут стоить предприятию 25 941 грн.

Гарантии для военных. Нарушение прав мобилизованных работников или срочников карается штрафом в 34 588 грн. Для «единщиков» здесь также действует льгота посредством предупреждения.

Минимальные госгарантии. Недоплата работникам ниже установленного государством уровня — это штраф 17 294 грн за каждого сотрудника.

Другие нарушения. Любые другие отклонения от норм трудового права будут стоить одну минимальную зарплату — 8 647 грн, а за повторный случай в течение года — 17 294 грн.

Возможность избежать штрафа во время войны

Следует помнить, что на период действия военного положения (длится, по меньшей мере, до 4 мая 2026 года) действует особое правило. Если работодатель во время внеплановой проверки получил предписание о нарушении, но полностью и своевременно выполнил, штрафные санкции не применяются. Это дает бизнесу шанс исправить ошибку без потери средств.