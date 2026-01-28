Multi от Минфин
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
Сменить язык на українська

28 января 2026, 13:57

Трудовые штрафы-2026: за неоформленного работника придется заплатить более 250 тысяч гривен

С 1 января 2026 года в Украине возросла стоимость нарушений трудового законодательства. Поскольку финансовые санкции для работодателей привязаны к минимальной заработной плате, утверждение нового Госбюджета автоматически подняло планку штрафов. В течение всего 2026 года «минималка» составит 8 647 грн в месяц (или 52 грн в час), поэтому и размеры взысканий останутся неизменными до конца года. Об этом сообщает Дебет-Кредит.

Трудовые штрафы-2026: за неоформленного работника придется оплатить более 250 тысяч гривен
Фото: НБУ

Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Самые дорогие нарушения: неофициальный труд и конверты

Строже всего будут наказывать за работу без трудового договора или выплату зарплаты без уплаты налогов. За первое такое нарушение работодателю грозит штраф в 86 470 грн за каждого работника. Однако для плательщиков единого налога I-III групп на первый раз предусмотрено только предупреждение.

Если же нарушение повторится в течение двух лет, сумма возрастет до 259 410 грн за каждое лицо. Попытка помешать инспектору выявить нелегалов обойдется в 138 352 грн.

Прочие финансовые санкции для бизнеса

Задержка зарплаты. Несвоевременные выплаты или препятствия обычной проверке будут стоить предприятию 25 941 грн.

Гарантии для военных. Нарушение прав мобилизованных работников или срочников карается штрафом в 34 588 грн. Для «единщиков» здесь также действует льгота посредством предупреждения.

Минимальные госгарантии. Недоплата работникам ниже установленного государством уровня — это штраф 17 294 грн за каждого сотрудника.

Другие нарушения. Любые другие отклонения от норм трудового права будут стоить одну минимальную зарплату — 8 647 грн, а за повторный случай в течение года — 17 294 грн.

Возможность избежать штрафа во время войны

Следует помнить, что на период действия военного положения (длится, по меньшей мере, до 4 мая 2026 года) действует особое правило. Если работодатель во время внеплановой проверки получил предписание о нарушении, но полностью и своевременно выполнил, штрафные санкции не применяются. Это дает бизнесу шанс исправить ошибку без потери средств.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
