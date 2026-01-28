Британскому финтеху Revolut впервые удалось выйти за пределы европейского банковского сектора: во вторник его услуги стали доступны жителям Мексики, обратил внимание Reuters. В агентстве подчеркнули ускорение экспансии Revolut на быстрорастущие рынки.
Revolut получил первую латиноамериканскую лицензию
Выход на мексиканский рынок
Финтех потратил более $100 млн, чтобы выйти на мексиканский рынок, — это вдвое больше регуляторного минимума, установленного в стране. Благодаря этому, коэффициент достаточности капитала на момент запуска составлял 447,2%, указывается в заявлении компании.
Кроме того, Revolut стал первым цифровым банком, получившим мексиканскую лицензию посредством прямого обращения за ней, а не путем приобретения местного банка с лицензией.
В пресс-релизе говорится, что для того, чтобы воспользоваться услугами Revolut в Мексике, местным жителям достаточно установить приложение.
Там также указан кредитный рейтинг Revolut: агентство HR Ratings оценило долгосрочный рейтинг компании на уровне «ААА», краткосрочный — HR+1, оба со стабильным прогнозом. S&P National Ratings присвоило Revolut долгосрочный рейтинг «mxA+», краткосрочный — «mxA-», оба со стабильным прогнозом.
Финансовая мощь и криптоэкспансия
Revolut, оценка которого достигла 75 миллиардов долларов после вторичной продажи акций в прошлом году, называет рынок США критически важным для своих глобальных амбиций.
Параллельно с банковскими планами, компания углубляет свое присутствие в криптосфере:
- Недавно Revolut заключил партнерство с Trust Wallet, что позволяет пользователям в ЕС покупать криптовалюту мгновенно.
- Компания получила лицензию MiCA через Кипр, что легализует ее криптоуслуги на территории всей Европейской экономической зоны.
- В США регуляторный ландшафт остается фрагментированным, однако последние решения (в частности, предоставление банковских чартеров таким игрокам, как Circle и Ripple) свидетельствуют о смягчении отношения к финтех-компаниям.
