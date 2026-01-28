Multi от Минфин
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
28 января 2026, 12:17 Читати українською

Revolut получил первую латиноамериканскую лицензию

Британскому финтеху Revolut впервые удалось выйти за пределы европейского банковского сектора: во вторник его услуги стали доступны жителям Мексики, обратил внимание Reuters. В агентстве подчеркнули ускорение экспансии Revolut на быстрорастущие рынки.

Британскому финтеху Revolut впервые удалось выйти за пределы европейского банковского сектора: во вторник его услуги стали доступны жителям Мексики, обратил внимание Reuters.

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Выход на мексиканский рынок

Финтех потратил более $100 млн, чтобы выйти на мексиканский рынок, — это вдвое больше регуляторного минимума, установленного в стране. Благодаря этому, коэффициент достаточности капитала на момент запуска составлял 447,2%, указывается в заявлении компании.

Кроме того, Revolut стал первым цифровым банком, получившим мексиканскую лицензию посредством прямого обращения за ней, а не путем приобретения местного банка с лицензией.

Читайте также: Revolut меняет стратегию в США: вместо покупки банка — собственная лицензия

В пресс-релизе говорится, что для того, чтобы воспользоваться услугами Revolut в Мексике, местным жителям достаточно установить приложение.

Там также указан кредитный рейтинг Revolut: агентство HR Ratings оценило долгосрочный рейтинг компании на уровне «ААА», краткосрочный — HR+1, оба со стабильным прогнозом. S&P National Ratings присвоило Revolut долгосрочный рейтинг «mxA+», краткосрочный — «mxA-», оба со стабильным прогнозом.

Финансовая мощь и криптоэкспансия

Revolut, оценка которого достигла 75 миллиардов долларов после вторичной продажи акций в прошлом году, называет рынок США критически важным для своих глобальных амбиций.

Параллельно с банковскими планами, компания углубляет свое присутствие в криптосфере:

  • Недавно Revolut заключил партнерство с Trust Wallet, что позволяет пользователям в ЕС покупать криптовалюту мгновенно.
  • Компания получила лицензию MiCA через Кипр, что легализует ее криптоуслуги на территории всей Европейской экономической зоны.
  • В США регуляторный ландшафт остается фрагментированным, однако последние решения (в частности, предоставление банковских чартеров таким игрокам, как Circle и Ripple) свидетельствуют о смягчении отношения к финтех-компаниям.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
