українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
23 января 2026, 17:55

Revolut меняет стратегию в США: вместо покупки банка — собственная лицензия

Британский финтех-гигант Revolut отказался от планов приобретения американского банка и вместо этого будет подавать заявку на получение собственной банковской лицензии в США. Компания делает ставку на то, что администрация Дональда Трампа ускорит бюрократические процедуры для новых игроков на рынке. Об этом сообщает Financial Times.

Британский финтех-гигант Revolut отказался от планов приобретения американского банка и вместо этого будет подавать заявку на получение собственной банковской лицензии в США.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Ставка на скорость и цифровую модель

Ранее Revolut рассматривал покупку уже существующего банка как самый быстрый путь к получению лицензии, которая позволила бы работать во всех 50 штатах. Однако, проанализировав ситуацию, руководство компании пришло к выводу, что этот путь будет сложнее и медленнее, чем ожидалось.

Одним из главных препятствий стала необходимость содержать физические отделения приобретенного банка, что противоречит цифровой бизнес-модели Revolut. Поэтому компания выбрала путь получения лицензии «de novo» (для вновь созданного банка) от Управления контролера денежного обращения (OCC). Инсайдеры утверждают, что Revolut надеется на лояльность обновленного регулятора во время президентства Трампа.

Финансовая мощь и криптоэкспансия

Revolut, оценка которого достигла 75 миллиардов долларов после вторичной продажи акций в прошлом году, называет рынок США критически важным для своих глобальных амбиций.

Параллельно с банковскими планами, компания углубляет свое присутствие в криптосфере:

  • Недавно Revolut заключил партнерство с Trust Wallet, что позволяет пользователям в ЕС покупать криптовалюту мгновенно.
  • Компания получила лицензию MiCA через Кипр, что легализует ее криптоуслуги на территории всей Европейской экономической зоны.
  • В США регуляторный ландшафт остается фрагментированным, однако последние решения (в частности, предоставление банковских чартеров таким игрокам, как Circle и Ripple) свидетельствуют о смягчении отношения к финтех-компаниям.
Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
