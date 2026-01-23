Revolut меняет стратегию в США: вместо покупки банка — собственная лицензия

Британский финтех-гигант Revolut отказался от планов приобретения американского банка и вместо этого будет подавать заявку на получение собственной банковской лицензии в США. Компания делает ставку на то, что администрация Дональда Трампа ускорит бюрократические процедуры для новых игроков на рынке. Об этом сообщает Financial Times.

Ставка на скорость и цифровую модель

Ранее Revolut рассматривал покупку уже существующего банка как самый быстрый путь к получению лицензии, которая позволила бы работать во всех 50 штатах. Однако, проанализировав ситуацию, руководство компании пришло к выводу, что этот путь будет сложнее и медленнее, чем ожидалось.

Одним из главных препятствий стала необходимость содержать физические отделения приобретенного банка, что противоречит цифровой бизнес-модели Revolut. Поэтому компания выбрала путь получения лицензии «de novo» (для вновь созданного банка) от Управления контролера денежного обращения (OCC). Инсайдеры утверждают, что Revolut надеется на лояльность обновленного регулятора во время президентства Трампа.

Финансовая мощь и криптоэкспансия

Revolut, оценка которого достигла 75 миллиардов долларов после вторичной продажи акций в прошлом году, называет рынок США критически важным для своих глобальных амбиций.

Параллельно с банковскими планами, компания углубляет свое присутствие в криптосфере: