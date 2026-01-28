14 стран объявили о закрытии Балтийского моря для танкеров теневого флота рф

Для судов российского теневого флота 14 европейских государств закрывают Балтийское море: отныне танкеры, которые меняют флаги или не имеют соответствующих документов, будут считаться не имеющими государственной принадлежности. Об этом говорится в совместном заявлении государств, обнародованном на сайте правительства Великобритании.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Кто подписал заявление

К соответствующей инициативе присоединились Соединенное Королевство, Бельгия,Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Швеция.

«Сейчас мы сталкиваемся с новыми ситуациями безопасности, возникающими из-за растущего вмешательства в европейских водах, особенно в регионе Балтийского моря. Эти нарушения, происходящие из российской федерации, ухудшают безопасность международного судоходства. Весь флот подвергается риску», — объясняют в документе.

В частности, страны-подписанты предупредили: они будут рассматривать как судна без государственной независимости танкеры, которые ходят под флагами двух или более стран.

Они также предупредили, что судна должны иметь соответствующую сертификацию и документы, а также поддерживать безопасность бортов.

Почему возникла потребность

Через Балтийское море идет до 50% российской нефти, написала эксперт по энергетике и финансам Виктория Войцицкая.

Большинство танкеров «теневого флота» — это старый металлолом. Один разлив нефти в закрытой Балтике может убить экосистему региона на десятилетие.

Почему это важно

По словам эксперта, это не просто «бумажка» — это переход от простого наблюдения к активному сдерживанию.

«Российским танкерам становится все теснее, а риск потерять судно вместе с грузом растет в разы. Морская блокада теневых доходов агрессора набирает обороты. Мир становится прозрачнее, а правила жестче для тех, кто привык играть „в темную“», — подытожила она.