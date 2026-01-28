Pinterest увольняет 15% штата: компания делает ставку на ИИ и сокращает расходы

Социальная платформа Pinterest объявила о масштабной реструктуризации, в рамках которой планирует сократить около 15% своего персонала, что составляет примерно 700 рабочих мест. Главной целью таких изменений является перенаправление ресурсов на развитие технологий искусственного интеллекта (ИИ), которые должны стать новым драйвером роста компании. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Курс на искусственный интеллект

Руководство Pinterest заявило, что реструктуризация необходима для поддержки трансформации бизнеса. Компания намерена перераспределить финансы и кадры в пользу команд, занимающихся разработкой ИИ. Приоритетом станет создание новых продуктов на базе искусственного интеллекта, а также обновление подходов к продажам и выходу на рынок.

Ключевая идея заключается в том, чтобы с помощью ИИ помочь пользователям не только находить вдохновляющие изображения, но и сразу покупать товары, которые они видят на своих «пинах» (изображениях в соцсети).

Финансовое давление и падение доходов от рекламы

Основной доход Pinterest получает от рекламы, однако в последнее время компания столкнулась с трудностями. Крупные бренды сокращают маркетинговые бюджеты, что негативно повлияло на финансовые показатели платформы.

По словам финансового директора Джулии Доннелли, в третьем квартале стоимость размещения рекламы упала на 24%. Она связывает это с тем, что американские ритейлеры вынуждены экономить из-за «связанного с тарифами давления на маржу».

Слабость рекламного рынка заставляет компанию искать новые пути для заработка, и именно инвестиции в ИИ рассматриваются как долгосрочное решение для восстановления роста доходов.

Затраты на изменения и реакция рынка

Помимо сокращения штата, Pinterest планирует уменьшить площадь своих офисных помещений. По оценкам компании, расходы на реструктуризацию составят до 45 миллионов долларов после уплаты налогов. Большая часть этих средств будет выплачена денежными средствами.

Ожидается, что процесс реструктуризации завершится до конца сентября текущего года. По состоянию на 31 декабря 2024 года в компании работало 4 666 штатных сотрудников.

Инвесторы отреагировали на новости неоднозначно: на предварительных торгах акции Pinterest снизились на 1%. В целом за последний год рыночная стоимость компании упала примерно на 23%.

Почему это важно

Эта новость демонстрирует смену парадигмы на рынке труда в ИТ-секторе. Если раньше технологические гиганты нанимали персонал для экстенсивного роста, то сейчас они переходят к модели эффективности, заменяя человеческие ресурсы алгоритмами искусственного интеллекта. Для инвесторов это сигнал, что компании готовы идти на непопулярные социальные шаги ради сохранения маржинальности в условиях сложной макроэкономической ситуации.