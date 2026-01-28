Как начать инвестировать в 2026 году: бесплатная персональная стратегия

Планируете инвестировать в 2026 году? Начните с правильной стратегии и взвешенных решений. InvestMarket от «Минфин» предлагает бесплатную инвестстратегию , которая станет для вас ориентиром и поможет определиться с персональным подходом к инвестициям.

Начинающие в инвестировании часто делают первые шаги наугад — принимают хаотические решения, ориентируются на опыт знакомых или информацию из интернета. В результате инвестиция не приносит ожидаемого результата, а сомнения и стресс.

Чтобы все просчитать, взвесить риски и выбрать инструменты, следует начать с разработки персональной инвестиционной стратегии. Это ключевой этап для успеха любой инвестиции.

В помощь начинающему инвестору InvestMarket от «Минфина» предлагает готовую персональную инвестиционную стратегию на 2026 год, которая поможет вам определить ваш подход к инвестированию и заложить основу для взвешенных решений. Скачать его можно бесплатно.

Зачем нужна инвестиционная стратегия

Формирование личной инвестиционной стратегии — это первый и обязательный шаг перед началом инвестирования. Она поможет вам:

понять, к какому типу инвесторов вы относитесь;

сформировать инвестиционный подход, отвечающий вашему типу;

определить комфортный уровень риска;

очертить ваши цели и инвестиционный горизонт;

понять, с чего начать и на каких направлениях/инструментах сосредоточиться.

Когда стратегия определена — становится понятно, какие первые шаги нужно сделать, какие инструменты лучше всего подходят для достижения ваших целей. Это придает уверенность и системность в принятии решений, помогает лучше контролировать риски.

Как InvestMarket поможет реализовать стратегию

InvestMarket от «Минфина» — это платформа, которая поможет воплотить инвестиционную стратегию на практике. Здесь собраны инвестиционные проекты с разной доходностью, сроками окупаемости и уровнем риска — от недвижимости и ценных бумаг до земельных участков и образовательных проектов.