28 января 2026, 10:20

Как начать инвестировать в 2026 году: бесплатная персональная стратегия

Планируете инвестировать в 2026 году? Начните с правильной стратегии и взвешенных решений. InvestMarket от «Минфин» предлагает бесплатную инвестстратегию, которая станет для вас ориентиром и поможет определиться с персональным подходом к инвестициям.

Планируете инвестировать в 2026 году?

Начинающие в инвестировании часто делают первые шаги наугад — принимают хаотические решения, ориентируются на опыт знакомых или информацию из интернета. В результате инвестиция не приносит ожидаемого результата, а сомнения и стресс.

Чтобы все просчитать, взвесить риски и выбрать инструменты, следует начать с разработки персональной инвестиционной стратегии. Это ключевой этап для успеха любой инвестиции.

В помощь начинающему инвестору InvestMarket от «Минфина» предлагает готовую персональную инвестиционную стратегию на 2026 год, которая поможет вам определить ваш подход к инвестированию и заложить основу для взвешенных решений. Скачать его можно бесплатно.

Зачем нужна инвестиционная стратегия

Формирование личной инвестиционной стратегии — это первый и обязательный шаг перед началом инвестирования. Она поможет вам:

  • понять, к какому типу инвесторов вы относитесь;
  • сформировать инвестиционный подход, отвечающий вашему типу;
  • определить комфортный уровень риска;
  • очертить ваши цели и инвестиционный горизонт;
  • понять, с чего начать и на каких направлениях/инструментах сосредоточиться.

Когда стратегия определена — становится понятно, какие первые шаги нужно сделать, какие инструменты лучше всего подходят для достижения ваших целей. Это придает уверенность и системность в принятии решений, помогает лучше контролировать риски.

Как InvestMarket поможет реализовать стратегию

InvestMarket от «Минфина» — это платформа, которая поможет воплотить инвестиционную стратегию на практике. Здесь собраны инвестиционные проекты с разной доходностью, сроками окупаемости и уровнем риска — от недвижимости и ценных бумаг до земельных участков и образовательных проектов.

ПОЛУЧИТЬ ПЕРСОНАЛЬНУЮ СТРАТЕГИЮ

Источник: Минфин
