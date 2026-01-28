Стрелки часов Судного дня стали ближе к ядерной полуночи

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

28 января 2026, 8:52 Читати українською

Стрелки часов Судного дня стали ближе к ядерной полуночи

Ученые перевели так называемые Часы Судного дня еще на четыре секунды вперед. И теперь, в 2026 году, они «показывают» самый высокий уровень ядерной опасности за всю историю своего существования. Об этом во вторник, 27 января, сообщает CNN.

Ученые перевели так называемые Часы Судного дня еще на четыре секунды вперед.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Обновление часов

27 января в США было обновлено состояние Часов Судного дня до значения 85 секунд до Полуночи — вымышленного момента полного уничтожения человечества. Это самый критический показатель в истории этого проекта.

Для сравнения, в 2025 году стрелки были установлены на отметке 89 секунд, в 2023 и 2024 годах — на 90 секунд. В то же время в 2022 году из-за российского вторжения в Украину стрелки сдвинулись на 10 секунд ближе к катастрофе. Перед началом войны они долгое время оставались неподвижными.

Время до Полуночи на Часах символизирует потенциальную близость человечества к самоуничтожению из-за созданных угроз: ядерного оружия, влияния на климат и новейших технологий. К сожалению, прогресс в решении этих проблем остается недостаточным.

Чем это угрожает

Президент Bulletin Александра Белл подчеркнула, что угрозы, вызванные ядерным оружием, климатическими изменениями и революционными технологиями, растут. По ее словам, каждая секунда имеет значение, а человечество сталкивается с сокращением времени для действий.

Что такое часы Судного дня

Часы Судного дня — это проект, созданный в 1947 году группой американских ученых, которые были причастны к разработке первой атомной бомбы. Среди основателей проекта были Альберт Эйнштейн и Роберт Оппенгеймер. Его запуск инициировал журнал Bulletin of the Atomic Scientists.

Часы ежегодно адаптируют в соответствии с ситуацией в мире. Стрелки движутся в зависимости от уровня глобальной напряженности: чем больше вызовов, тем ближе время до Полуночи — условного апокалипсиса.

С момента основания проекта измерения включали риски ядерной войны, климатические изменения, а затем добавились факторы новейших технологий, таких как искусственный интеллект.

Однако создатели Часов отмечают, что их функция не заключается в точном определении угроз; их главной целью является привлечение внимания к необходимости решений для преодоления проблем.

Наибольшее удаление от апокалипсиса было зафиксировано в 1991 году — стрелки сдвинули на 17 минут от Полуночи. Однако с того момента они становились всё ближе к показателю абсолютной катастрофы.

Напомним, в прошлом году ученые перевели стрелку часов Судного дня на одну секунду вперед. С тех пор они стали показывать 89 секунд до ядерной полуночи, а не 90, как раньше.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
+15
JWT
JWT
28 января 2026, 9:23
#
Oh no! Anyway…
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают SamBB, Анна Недогибченко и 11 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами