Стрелки часов Судного дня стали ближе к ядерной полуночи

Ученые перевели так называемые Часы Судного дня еще на четыре секунды вперед. И теперь, в 2026 году, они «показывают» самый высокий уровень ядерной опасности за всю историю своего существования. Об этом во вторник, 27 января, сообщает CNN.

Обновление часов

27 января в США было обновлено состояние Часов Судного дня до значения 85 секунд до Полуночи — вымышленного момента полного уничтожения человечества. Это самый критический показатель в истории этого проекта.

Для сравнения, в 2025 году стрелки были установлены на отметке 89 секунд, в 2023 и 2024 годах — на 90 секунд. В то же время в 2022 году из-за российского вторжения в Украину стрелки сдвинулись на 10 секунд ближе к катастрофе. Перед началом войны они долгое время оставались неподвижными.

Время до Полуночи на Часах символизирует потенциальную близость человечества к самоуничтожению из-за созданных угроз: ядерного оружия, влияния на климат и новейших технологий. К сожалению, прогресс в решении этих проблем остается недостаточным.

Чем это угрожает

Президент Bulletin Александра Белл подчеркнула, что угрозы, вызванные ядерным оружием, климатическими изменениями и революционными технологиями, растут. По ее словам, каждая секунда имеет значение, а человечество сталкивается с сокращением времени для действий.

Что такое часы Судного дня

Часы Судного дня — это проект, созданный в 1947 году группой американских ученых, которые были причастны к разработке первой атомной бомбы. Среди основателей проекта были Альберт Эйнштейн и Роберт Оппенгеймер. Его запуск инициировал журнал Bulletin of the Atomic Scientists.

Часы ежегодно адаптируют в соответствии с ситуацией в мире. Стрелки движутся в зависимости от уровня глобальной напряженности: чем больше вызовов, тем ближе время до Полуночи — условного апокалипсиса.

С момента основания проекта измерения включали риски ядерной войны, климатические изменения, а затем добавились факторы новейших технологий, таких как искусственный интеллект.

Однако создатели Часов отмечают, что их функция не заключается в точном определении угроз; их главной целью является привлечение внимания к необходимости решений для преодоления проблем.

Наибольшее удаление от апокалипсиса было зафиксировано в 1991 году — стрелки сдвинули на 17 минут от Полуночи. Однако с того момента они становились всё ближе к показателю абсолютной катастрофы.

Напомним, в прошлом году ученые перевели стрелку часов Судного дня на одну секунду вперед. С тех пор они стали показывать 89 секунд до ядерной полуночи, а не 90, как раньше.