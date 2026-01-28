С 1 января 2026 года зарплаты учителей выросли на 30%

На этой неделе учителя по всей стране получат первые повышенные заработные платы. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Сколько получат учителя

По ее словам, с 1 января 2026 г. зарплаты педагогов в заведениях общего среднего образования выросли на 30%.

«Безопасное и качественное образование — это один из ключевых приоритетов правительства. Профессия учителя должна быть достойно оплачиваемой и конкурентной. Правительство последовательно работает над тем, чтобы обеспечить всем педагогам достойные условия труда», — подчеркнула Свириденко.

Премьер-министр поручила Министерству образования и науки Украины совместно с руководителями областных военных администраций и органами местного самоуправления разработать вопросы выплат в каждом регионе. Выплата повышенных зарплат должна производиться своевременно и в полном объеме — на основе государственной образовательной субвенции и доплат органов местного самоуправления.

В случае возникновения вопросов или необходимости уточнений общины могут обратиться за консультациями к специалистам МОН за горячей линией: (044) 481−47−85.

Вместе с тем, в 2026 году сохранятся дополнительные ежемесячные доплаты: 2000 грн для всех учителей и 4000 грн — для педагогов, работающих в прифронтовых общинах.

Когда ожидать следующее повышение

Свириденко отметила, что это только первый этап планируемого повышения оплаты труда учителей на этот год. Следующий этап предусматривает дополнительный рост зарплат на 20% с 1 сентября 2026 г. для всех категорий педагогов.

«Украинские учителя остаются рядом с детьми даже в самые трудные времена и продолжают обучать в условиях постоянных тревог, обстрелов и отключений», — подчеркнула Глава Правительства.