28 января 2026, 8:00 Читати українською

С 1 января 2026 года зарплаты учителей выросли на 30%

На этой неделе учителя по всей стране получат первые повышенные заработные платы. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

На этой неделе учителя по всей стране получат первые повышенные заработные платы.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Сколько получат учителя

По ее словам, с 1 января 2026 г. зарплаты педагогов в заведениях общего среднего образования выросли на 30%.

«Безопасное и качественное образование — это один из ключевых приоритетов правительства. Профессия учителя должна быть достойно оплачиваемой и конкурентной. Правительство последовательно работает над тем, чтобы обеспечить всем педагогам достойные условия труда», — подчеркнула Свириденко.

Премьер-министр поручила Министерству образования и науки Украины совместно с руководителями областных военных администраций и органами местного самоуправления разработать вопросы выплат в каждом регионе. Выплата повышенных зарплат должна производиться своевременно и в полном объеме — на основе государственной образовательной субвенции и доплат органов местного самоуправления.

В случае возникновения вопросов или необходимости уточнений общины могут обратиться за консультациями к специалистам МОН за горячей линией: (044) 481−47−85.

Вместе с тем, в 2026 году сохранятся дополнительные ежемесячные доплаты: 2000 грн для всех учителей и 4000 грн — для педагогов, работающих в прифронтовых общинах.

Когда ожидать следующее повышение

Свириденко отметила, что это только первый этап планируемого повышения оплаты труда учителей на этот год. Следующий этап предусматривает дополнительный рост зарплат на 20% с 1 сентября 2026 г. для всех категорий педагогов.

«Украинские учителя остаются рядом с детьми даже в самые трудные времена и продолжают обучать в условиях постоянных тревог, обстрелов и отключений», — подчеркнула Глава Правительства.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментарии - 2

+
0
BigBend
BigBend
28 января 2026, 10:14
#
А зарплати військовослужбовців не змінююсться п’ятий рік.
+
+15
Перший Потужний
Перший Потужний
28 января 2026, 10:23
#
Так за виконання завдань на передовій за сотку відвалюють (ми не беремо те, що часто командири забирають «данину» собі з цього), чи ти хочеш сидячи в штабі 200к отримувати?) Плюс контрактникам лям дають.

Зарплата військових на передовій у 2025−2026 роках складається з базового забезпечення (близько 20−30 тис. грн) та суттєвих «бойових» доплат, що в сумі зазвичай складає 120−170 тис. грн на місяць. Основна сума включає зарплату, 100 тис. грн за безпосередню участь у боях та одноразову премію 70 тис. грн за кожні 30 днів на «нулі».
Новости по теме
