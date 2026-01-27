Минфин привлек более 9 миллиардов от продажи облигаций и продолжил снижать ставки

Министерство финансов 27 января на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 9,57 млрд грн, что на 2,12 млрд грн больше, чем на прошлой неделе — 7,45 млрд грн. При этом Минфин продолжил снижать ставки гривневых ОВГЗ. Об этом свидетельствуют данные министерства.

Что предлагали инвесторам

Министерство финансов традиционно предложило инвесторам гривневые военные облигации:

2,04 млрд грн под 16,19% с погашением 16 декабря 2026 (на прошлой неделе средневзвешенный уровень доходности был 16,34%);

2,17 млрд грн под 16,91% с погашением 4 августа 2027 (на прошлой неделе средневзвешенный уровень доходности был 17,04%);

2,14 млрд грн под 17,30% с погашением 7 марта 2029 (на прошлой неделе средневзвешенный уровень доходности был 17,48%);

3,22 млрд грн под 13,47% с погашением 26 сентября 2029 (6 января средневзвешенный уровень доходности был 14,44%).

По данным Министерства финансов, с начала полномасштабной войны государство уже привлекло около 2 трлн грн для финансирования своих нужд через инструмент ОВГЗ. Все средства от продаж военных облигаций направляются на поддержку Вооруженных Сил Украины и усиление финансовой устойчивости государства.

Напомним, на прошлой неделе Минфин снизил ставки гривневых ОВГЗ впервые с апреля 2025 года.

О военных облигациях

Военные облигации — это инвестиционный инструмент поддержки государственного бюджета, доступный для граждан, бизнеса и иностранных инвесторов.

Средства от облигаций, привлеченные в государственный бюджет Украины, используются на бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения — социальные и оборонные.

Каждый вторник Минфин проводит аукционы по продаже военных ОВГЗ. Объявление и результаты аукционов публикуются здесь.