HSBC стал первым европейским банком, рыночная капитализация которого достигла $300 миллиардов

Британский финансовый гигант HSBC Holdings Plc установил исторический рекорд европейского банковского сектора. Рыночная стоимость банка впервые преодолела отметку в $300 млрд (£219,2 млрд), что делает его самым дорогим финансовым учреждением в Европе. Об этом сообщает Bloomberg.

Этот прорыв произошел на фоне роста акций банка на 3% в ходе торгов в Лондоне 27 января.

Факторы успеха: почему растут акции?

Инвесторы активно скупали бумаги HSBC после обновления прогнозов от аналитиков Citigroup Inc… Ключевыми драйверами роста стали:

Бум комиссионных доходов Резкий рост доходов от подразделения управления капиталом.

Ставки в Гонконге: Восстановление межбанковских ставок в Гонконге, являющегося ключевым рынком для банка, положительно повлияло на чистый процентный доход.

Прогнозы аналитиков

Эксперты Citi подтвердили рейтинг покупать для акций HSBC и установили новую целевую цену на уровне 1370 пенсов, что предполагает потенциал роста еще на 10%.

Динамика стоимости HSBC:

С начала 2026 года акции прибавили 9%.

В 2025 году зафиксирован самый большой годовой скачок с 1999 года — стоимость компании выросла более чем на 50%.

Банк уверенно опередил таких европейских конкурентов как UBS, BNP Paribas и Banco Santander.